Самой популярной из серии полотен казахстанских художников, посвященных Жамбылу, является картина Абрама Марковича Черкасского «Жамбыл и Дина Нурпеисова», созданная в 1946 году. Запечатлен момент пребывания Дины Нурпеисовой в гостях у Жамбыла в Каракас­теке. Это встреча двух творческих личностей, которым есть о чем побеседовать, оценить музыкальную и поэтическую импровизацию друг друга, рож­денную под влиянием душевного порыва.

Известно, что в 1937 году Дина Нурпеисова приехала из Западного Казахстана в Алма-Ату для участия во Втором республиканском смотре исполнителей-музыкантов, где и родились ее два замечательных кюя – праздничный «Той бастар» и нежно-лирический «Әсем Қоныр» («Прекрасная Коныр»).

На картине мы видим, как на природе, на фоне белоснежных Алатауских хребтов, вдали от людской суеты, на расстеленных цветных ковриках за дастарханом сидят за душевной беседой два мастера, сами уподобленные двум вершинам в казахском народном творчестве – музыкальной и поэтической. 76-летняя Дина Нурпеисова грациозна: она сидит, скрестив ноги, и уверенными пальцами наигрывает Жамбылу кюй. Возможно, это «Әсем Қоныр», который был сочинен в тот период в честь ее любимой внучки. Одухотворенность лица Дины и сосредоточенное, внимательное лицо акына свидетельствуют о том, что они понимают друг друга, чувствуют гармонию слова и музыки, искусства и природы. Завораживают цветовая гамма горных вершин и контраст красок сюжетной части картины. Недаром известный венгерский писатель Бела Балаш назвал А. Черкасского «поэтом красок».

Добавим, что Дина Нурпеисова через два года, выступая в Москве на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах, получила первую премию и восторженный отзыв в журнале «Советская музыка».