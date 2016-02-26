​Жамбыл и Дина

Свежий выпуск
5159
Фатима ОРАЗБЕКОВА, старший преподаватель ТарГУ им. М. Х. Дулати

Самой популярной из серии полотен казахстанских художников, посвященных Жамбылу, является картина Абрама Марковича Черкасского «Жамбыл и Дина Нурпеисова», созданная в 1946 году. Запечатлен момент пребывания Дины Нурпеисовой в гостях у Жамбыла в Каракас­теке. Это встреча двух творческих личностей, которым есть о чем побеседовать, оценить музыкальную и поэтическую импровизацию друг друга, рож­денную под влиянием душевного порыва.

Известно, что в 1937 году Дина Нурпеисова приехала из Западного Казахстана в Алма-Ату для участия во Втором республиканском смотре исполнителей-музыкантов, где и родились ее два замечательных кюя – праздничный «Той бастар» и нежно-лирический «Әсем Қоныр» («Прекрасная Коныр»).

На картине мы видим, как на природе, на фоне белоснежных Алатауских хребтов, вдали от людской суеты, на расстеленных цветных ковриках за дастарханом сидят за душевной беседой два мастера, сами уподобленные двум вершинам в казахском народном творчестве – музыкальной и поэтической. 76-летняя Дина Нурпеисова грациозна: она сидит, скрестив ноги, и уверенными пальцами наигрывает Жамбылу кюй. Возможно, это «Әсем Қоныр», который был сочинен в тот период в честь ее любимой внучки. Одухотворенность лица Дины и сосредоточенное, внимательное лицо акына свидетельствуют о том, что они понимают друг друга, чувствуют гармонию слова и музыки, искусства и природы. Завораживают цветовая гамма горных вершин и контраст красок сюжетной части картины. Недаром известный венгерский писатель Бела Балаш назвал А. Черкасского «поэтом красок».

Добавим, что Дина Нурпеисова через два года, выступая в Москве на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах, получила первую премию и восторженный отзыв в журнале «Советская музыка».

Популярное

Все
В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы
Людьми движет желание жить в чистоте
Турнир по верховой езде собрал почти 40 особенных спортсменов
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала
Игры кочевников стали частью международного форума
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
Поплатилась за организацию азартных игр
В Алматы вернулись автоматы с газировкой
Главного эколога региона подозревают во взятке
Зарплаты «мертвым душам»
В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy
Любительский челлендж-заплыв состоялся в Бурабае
Отцовские заветы
Шесть казахстанских юниоров выступят на льду в Поднебесной
Бизнес идет в горы
Проезд в автобусах Алматы подорожает на 20 тенге
То путь просел, то искривились рельсы…
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Под вечер начинается смрад
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Борьба с саранчой: в двух регионах не удается завершить химобработку
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Кто в ответе за чистоту?
Стал уютным заброшенный пляж
Первый в мире паром на водородном топливе запускают в Сан-Франциско
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

Главного эколога региона подозревают во взятке
Поплатилась за организацию азартных игр
Жители нескольких сел по-прежнему отрезаны от мира
Второй месяц лишены горячей воды некоторые жители Петропавл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]