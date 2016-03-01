Казахская литература в течение многих столетий творилась, жила и развивалась в двух формах: устной и письменной. Письменная литература создавалась преимущественно в придворной среде профессиональными поэтами или писцами-хронистами, находившимися на государственной службе у правителя, как это было широко распространено на средневековом Востоке. Причем авторы, как правило, посвящали свои произведения султану или же приносили творения в дар правителю, за что получали вознаграждение в различной форме.

Устная же литература, создававшаяся акынами и жырау, бытовала и сохранялась путем устной передачи от наставника к ученику, от отца к сыну. Но это не означало, что произведения, сохраняемые в памяти и передаваемые устно, лишались первоначальной оригинальности и теряли авторскую индивидуальность. Традиция передачи от наставника к ученику требовала обязательного соблюдения авторского текста таким, каким он его перенимал от своего предшественника. Исключение допускалось лишь в отношении анонимных произведений, а также традиционных героических и любовных сказаний, которые создавались и исполнялись не одним поколением сказителей – жыршы.

Устная литературная традиция предполагала прохождение начинающими акынами серьезной поэтической школы у прославленных поэтов-импровизаторов. Жамбыл не был исключением в поэтической культуре казахов, и как поэт он сформировался в русле традиций импровизаторского искусства. Он прошел блестящую школу поэтического мастерства у своего знаменитого наставника Суюнбая Аронова и других не менее известных акынов Семиречья и Южного Казахстана.

Основными творцами устной авторской литературы были жырау и акыны. Жырау представляли собой тип поэта-импровизатора, который обычно находился при правителе, был его советником и идеологом. Он выступал с импровизацией по важнейшим вопросам жизни и государства и адресовал свои слова непосредственно хану и султану. Его выступление происходило на ханском совете или на народном собрании и носило форму поэтического размышления-толгау либо посвящения-арнау. В нем он в назидательно-философском плане говорил об эпохе своей и минувшей, сравнивал их, оценивал ситуацию в стране и излагал собственное мнение о происходящих событиях, давал советы и рекомендации, а иногда высказывал свое отрицательное отношение к тому или иному поступку самого хана.

Жырау как носители идеи казахской государственности сошли с исторической арены вместе с упразднением Казахского ханства.

На арену вышли акыны, которые прежде занимались импровизацией на семейно-бытовые и другие темы народной жизни, участвовали в поэтических состязаниях, устраиваемых на свадебных пирах, годовых тризнах-поминках по умершим и прочих праздниках. Начиная с ХIХ века роль акынов повысилась, диапазон функций расширился, их поэзия стала общественно значимой. Поэтическая импровизация превратилась в профессию, и акыны теперь стали ездить по аулам, благодаря чему познавали жизнь глубже и шире, обретали знания по истории и культуре тех краев, которые сами посещали, нередко обучались арабской грамоте и приобщались к классической поэзии Востока. Все это позволяло акынам смотреть на общество и на его устройство другими глазами, выдвинуться на передний план духовной жизни казахского общества и стать выразителями его социальных интересов, чаяний и ожиданий.

Жамбыл сочетал в себе оба типа поэта-импровизатора: и жырау, и акына. Он начинал свою творческую жизнь как акын аула. В 15 лет сочинил первые песни и в течение последующих 85 лет не переставал импровизировать. Сколько произведений им было сочинено и исполнено за это время – не счесть.

Активная творческая деятельность Жамбыла началась в последней трети ХІХ века, когда Семиречье и Южный Казахстан полностью были присоединены к России и в результате реформ 1867–1868 годов по управлению различными областями казахских степей в Казахстане были введены российские системы административно-территориального управления, которые окончательно разрушили многовековой уклад жизни казахов и привели казахские аулы к социально-экономическому кризису и серьезным общественно-политическим противоречиям.

Жамбыл был свидетелем всего этого. На его глазах рушилась традиционная жизнь казахов, гибло все то, что было выработано предками в течение многих веков, нарушались обычаи, менялись нравы людей. Новые порядки порождали недоверие между людьми, угодничество перед начальством, клеветничество и сутяжничество, то есть все те пороки, которые возникают при государственно-чиновничьем управлении.

Естественно, все это не могло не наложить отпечаток на творчество Жамбыла. Не только он один, а многие акыны-импровизаторы, как и представители письменной литературы, во всю мощь своего таланта и поэтического мастерства выражали интересы казахского народа, подвергали жестокой критике все отрицательные явления в общественной и семейной жизни, высмеивали лицемерие выбранных по указке царской администрации волостных управителей, брали под обстрел людские пороки. Особенно сильно звучали голоса Махамбета, Дулата, Шернияза, Шортанбая, Суюнбая, Мурата и других. Был среди них и сравнительно молодой Жамбыл.

Как и другие акыны, Жамбыл часто свои песни посвящал кому-нибудь из людей, которые своим поведением либо поступком отличались от других, вызывая всеобщий смех или осуждение. Нередко он свои арнау адресовал знатным сородичам, богатым волостным или зажиточным одноаулчанам. Обычно целью этих посвящений являлась не хвала, а какая-нибудь просьба. Если же тот, к кому обращены слова акына, отказывал в просьбе, то песня-арнау моментально превращалась в едкую сатиру. В песне «Шалтабаю», например, Жамбыл открыто высказывал волостному управителю свою обиду и развенчивал его двуличность и циничность:

Взором мрачным смотришь в дали,

Думая, что ты один.

Волостных мы повидали

И немало, господин.

Черным потом обливался

Ты на выборах своих.

И богатством ты швырялся,

Был приветлив, щедр и тих.

Был ты всем, как друг и брат,

Все кричал ты: «Жамагат».

А добился власти,

Никому ты стал не рад.

Не приветлив ты, не мил,

У тебя не раз я был.

Как не гневаться Джамбулу,

Коль с обидой уходил?

Такие песни-посвящения – излюбленная форма Жамбыла досоветской эпохи. Поводом для подобных обращений могли быть различные жизненные ситуации, людские действия и нравы. В них Жамбыл рассказывал о конкретных делах реального человека, давал оценку им со своих позиций, стыдил и корил жадных богачей за их скупость и бездушие, выставлял на посмешище воров, лжецов, зло высмеивал спесь баев и волостных. За это власть имущие не любили его, но Жамбыл не боялся и не заискивал перед ними.

Он знал, что его поэзия неподвластна никому, ибо у казахов издревле был культ поэзии и красноречия. Не случайно в народе бытовало крылатое выражение «Верх искусства – красноречие» («Өнер алды – қызыл тіл»). К тому же в казахском обществе с древности придерживались принципа «Можно лишить головы, но не слова» («Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ»). И никто из подвергавшихся акыном осмеянию не имел права наказывать акына, не смел преследовать его. Наоборот, они старались умаслить акына и одаривали его, потому что боялись, что песня акына разлетится по аулам, и о них пойдет дурная слава. Акыны, в том числе и Жамбыл, очень умело пользовались этими обстоятельствами.

Жамбыл – непревзойденный мастер айтыса – поэтического состязания акынов. Именно в айтысе наиболее ярко проявился его великий поэтический талант. Он показал себя истинным художником слова, обладающим художественным мышлением, сочным языком и всеми качествами, необходимыми для победы в большом поэтическом марафоне. По традиции тот, кто импровизировал песни на разные темы и по разным поводам, мог заслужить звания акын лишь после участия в нескольких крупных айтысах и победы над одним из знаменитых акынов-айтыскеров. Айтысы бывали разные по форме и целевой установке: кайым-айтыс – любовно-шуточные состязания между молодыми парнями и девушками, туре-айтыс – спор в небольшой песенной форме между молодыми акынами (чаще джигитом и девушкой), суре-айтыс – эпическое поэтическое состязание маститых акынов с охватом больших проблем и разной тематики и т. д.

В творчестве Жамбыла есть все формы айтыса. Известны его любовно-шутливые айтысы с девушками. От самого Жамбыла записаны айтысы с девушкой Айкумыс и дочерью богача Болек. Эти айтысы носят не только любовно-шутливый характер. В них молодые люди в образно-поэтической форме говорят о своих проблемах, о несчастной судьбе девушки, засватанной за нелюбимого человека, о горе разлученных влюбленных.

Жамбыл вступал в поэтический спор со многими прославленными акынами из разных регионов Казахстана и Кыргызстана и ни в одном из них не проигрывал. Исследователями зафиксированы тексты айтысов великого акына с Бактыбаем, Сары, Майкотом, Болтириком, Кулмамбетом, Сарбасом, Досмагамбетом, Шашубаем и другими. Он ввел в айтыс абсолютно новые идеи и темы, непривычные подходы и оригинальные аргументы. И этим значительно обогатил и обновил жанр айтыса, вывел его из родоплеменного сознания и поднял на общенародный уровень, придал ему острую социальную направленность и возвысил его нравственную роль. В лучших своих айтысах Жамбыл родовому и сословному пониманию жизни противопоставлял всенародное значение героики подвигов выдающихся личностей, сыгравших большую роль в борьбе за независимость родины. В этом отношении особенно показателен айтыс Жамбыла с виднейшим акыном Семиречья Кулмамбетом, состоявшийся в 1881 году на большой ярмарке, устроенной на берегу реки Или.

Не родоплеменные и не сословные интересы движут мыслями Жамбыла, а забота обо всем народе, о его чести, думы о судьбе и защите его. Именно эта направленность айтысов, да и всей поэзии Жамбыла, главенствовала в творчестве акына в советское время, став своеобразной основой для возраждения традиций древних жырау.

Произведения Жамбыла этих лет, в сущности, представляют собою классические образцы высокой поэзии жырау в условиях первой половины ХХ столетия. В этот период Жамбыл был как истинный жырау. Надо сказать, что некоторые его стихи, посвященные вождям партии, особенно толгау-размышления о прожитой им жизни, по образной мощи, метафоричности и обобщенности превосходны и недосягаемы. В них налицо целенаправленный отбор фактов, их обобщение и превращение в художественный вымысел. При этом Жамбыл широко пользовался многовековым опытом фольклора, своебразной поэтикой устной литературы и преобразовывал их в свой образный мир. В результате он резко оживил жанр хвалебной песни-посвящения.

Песня-посвящение стала почти излюбленным жанром Жамбыла, поскольку от него требовалась поддержка всех деяний коммунистической партии и советской власти и оперативный отклик на знаменательные даты и события. Он стал как бы поэтом-летописцем страны и посвящал стихи активистам, воинам Красной армии, испанцам-республиканцам, папанинцам, ученым, комсомолу, молодежи и другим. Немало у Жамбыла и персональных посвящений и обращений, стихов о больших индустриальных городах, о Москве, Ленинграде и т. д.

В поэзии Жамбыла военных лет основное место, естественно, заняла тема защиты родины и дружбы народов. Все четыре года он неустанно создавал произведения о воинах, о гвардейцах, о Москве, Ленинграде. Весь мир облетела его песня «Ленинградцы, дети мои!». Многие из этих творений Жамбыла – настоящие шедевры патриотической поэзии. Это вполне закономерно, если учесть, что Жамбыл вобрал в себя всю многовековую устную поэзию, где доминантой была воинская и повстанческая доб­лесть. К тому же его великое импровизаторское мастерство позволяло оперативно сочинять песню на злободневную тему.

Война не обошла ни одной семьи. И Жамбыл потерял любимого сына Алгадая. Его гибель принесла акыну огромное горе, от которого он долго не мог оправиться. Он скорбел и сложил несколько песен о своем сыне, которые звучали и как традиционное жоктау-причитание, и как реквием по всем погибшим и убиенным на войне:

Если я обойду Ала-Тау в тоске,

Алгадая найду ль?

Если травы обшарю в Сары-Арке,

Соколенка вспугну ль?..

Горе не сломило Жамбыла. Он продолжал петь, правда, все реже и реже. Одна из последних песен была посвящена акынам, своим соратникам и продолжателям многовековой устной поэтической традиции. Это своего рода песенное завещание великого акына и напутствие тем, кто брал эстафету импровизаторского искусства.

Произошло это выступление в декабре 1943 года на республиканском айтысе акынов. И участники айтыса подхватили мысли Жамбыла, а после них традиция устной акынской поэзии получила дальнейшее развитие. Она продолжается и в наши дни. Независимость дала мощный толчок этому древнему виду словесного искусства, чему ярким подтверждением являются многочисленные айтысы, происходящие во всех регионах современного Казахстана.