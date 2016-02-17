​Жамбыла читали и пели в Москве

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Аида АХМЕТОВА

Вечер организовал Союз казахской молодежи при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации и МДН. Гостями мероприятия стали представители литературного сообщества Москвы, московских вузов, общественных организаций казахской диаспоры, казахстанские студенты.

В приветственном слове председатель исполнительного комитета Литературной палаты России ­Георгий Брегман отметил, что Жамбыл Жабаев за свою долгую жизнь успел побывать в двух эпохах.

– Его творчество можно разделить на два периода – дореволюционный, когда лирика была посвящена больше эпосу и жизни народа, и после революции, когда он правдиво описывал советскую реальность, и это коренным образом отличалось от того, что было в советской поэзии. На мой взгляд, поэзия Жамбыла навсегда сплотила Казахстан и Россию. Его искренность чувствуется в каждом произведении, – сказал Г. Брегман.

Почетный работник высшего профессионального образования России, член-корреспондент РАЕН Дина Аманжолова рассказала об особой миссии великого акына, без которой нельзя представить казахскую культуру:

– Величие личности Жамбыла Жабаева в том, что он, как человек, многое переживший, сумел понять свою ответственность как творца, представляющего свой народ. Мы знаем, что культура слова для казахов чрезвычайно важна, и он выполнил свою миссию блестяще. Также мы должны помнить, что был замечательный поэт-переводчик Павел Кузнецов, благодаря которому произведения Жамбыла стали доступны русскоязычному слушателю.

Как известно, Жамбыл в своих песнях правдиво рассказывал о жизни казахского народа, он был мастером музыкальной импровизации. Акын слагал героические поэмы о батырах. В годы Великой Отечественной войны пламенные стихи Жамбыла вдохновляли воинов, а его песни заучивались наизусть. Своим долгом акын считал воспевать человеческую доблесть и обличать пороки.

В Алматы сейчас живут потомки Жамбыла, они записали видео­обращение к участникам вечера в Москве. А представители творческих коллективов казахстанской молодежи исполнили на домбре лучшие музыкальные произведения Жамбыла Жабаева. Звучали и его проникновенные стихи.

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