Жамбылская ОПГ собирала деньги с водителей для отправки на зону – МВД
В Жамбылской области организованная преступная группа долгое время собирала деньги для воровского общака, передает Kazpravda.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД Алмаса Садубаева.
"Устойчивая преступная группа на протяжении длительного времени осуществляла сбор денег у водителей транспортных средств междугороднего сообщения по установленной ставке в счет пополнения так называемого "воровского общака". Далее денежные средства, добытые преступным путем, отправлялись представителям криминалитета, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Годовой оборот ОПГ составлял более 10 миллионов тенге", – сообщил Садубаев.
В результате спецоперации задержаны 6 членов ОПГ. У них изъяты деньги, ежедневники с записями сбора средств у водителей, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В настоящее время задержанные дают признательные показания.