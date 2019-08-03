Жамбылские полицейские приняли роды на дороге

Сотрудники батальона патрульной полиции Местной полицейской службы Департамента полиции Жамбылской области приняли роды на дороге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
2 августа супруги Салимбаевы направлялись в Кордайский районный родильный дом, однако на 183 километре автодороги "Алматы – Ташкент" из-за неисправности машины были вынуждены остановиться на середине пути. Помощь подоспела вовремя в лице сотрудников батальона патрульной полиции МПС ДП Жамбылской области старшего лейтенанта полиции Т.Сейимбетова и лейтенанта полиции Б.Наурузбаева, которые на служебной машине повезли роженицу и ее мужа в больницу. Но доехать до родильного дома так и не удалось – начались роды. Благодаря помощи полицейских в салоне служебного транспорта на свет появился мальчик.
Вскоре на место происшествия прибыла карета скорой помощи, на которой счастливое семейство направили в родильный дом.