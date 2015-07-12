Жанаозенец взял кредит для коллеги и выплачивал за него долг

Работник компании "Қазақстан темір жолы" по просьбе коллеги взял кредит в банке, оформив на свое имя, и не может добиться возврата денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
Кредит на 1 млн 200 тыс. тенге 34-летний житель Жанаозена взял еще в ноябре 2012 года и отдал коллеге – жителю Бейнеуского района. Последний обещал вовремя выплачивать долги по кредиту, но слово не сдержал. Никакого документа, подтверждающего договоренность, нет. Как говорит обманутый мужчина, он по-товарищески решил обойтись устным договором. Все три года пострадавший сам выплачивал банку, одновременно пытаясь добиться этого от своего коллеги. И только недавно решил обратиться в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное и подозревают 39-летнего жителя Бейнеу в мошенничестве. В настоящее время он взят под подписку о невыезде.
В аналогичную ситуацию попала и 65-летняя жительница Жанаозена. В декабре 2014 года женщина по просьбе знакомой взяла на свое имя кредит в размере 300 тыс. тенге в одном из банков города и сейчас выясняет отношения с финансовым учреждением. Знакомая – 34-летняя жительница Актау – платить по кредиту не собирается.
"В отношении подозреваемой в мошенничестве женщины проводится проверка, она взята под подписку о невыезде", – пишет издание.