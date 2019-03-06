Жанат Кожахметов назначен ответсекретарем МИОР РК

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Распоряжением Главы государства Кожахметов Жанат Муратович назначен ответственным секретарем Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
Напомним, 26 февраля указом Президента Нурсултана Назарбаева
Министерство информации и коммуникаций РК было упразднено, а Министерство общественного развития Республики Казахстан реорганизовано путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.