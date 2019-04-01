Жанат Курманов возглавил ЕНПФ

Экономика
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Cменился председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Inform.kz.

Новым главой ЕНПФ стал Жанат Курманов, до своего назначения занимавший должность заместителя председателя Национального банка РК.

До этого с января 2017 года ЕНПФ возглавляла Нурбуби Наурызбаева. Ее полномочия были прекращены решением совета директоров.

Жанат Курманов родился 22 февраля 1962 года в Караганде. В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности - физика. В 1996 году в Москве окончил Институт экономики, менеджмента и права по специальности - экономист (специализация - банковское дело). В 2017 году окончил Оксфордский университет с защитой диплома по программе бизнес-школы.

Свою трудовую деятельность Жанат Курманов начал в 1985 году в Институте ядерной физики АН КазССР в качестве инженера. С 1996 года работал на финансовом рынке. В период с декабря 1999 года по июль 2002 года занимал руководящие должности в департаменте страхового надзора и департаменте банковского и страхового надзора Национального банка.

Распоряжением Президента от 13 сентября 2017 года Ж.Курманов был назначен заместителем председателя Национального банка.

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