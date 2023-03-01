Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики РК

Постановлением Правительства Казахстана Жахметова Жанат Зарубековна освобождена от должности вице-министра энергетики РК согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Жанат Жахметова родилась в 1986 году в городе Жезказгане.

Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени О. Байконурова и Университет Абердин.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории жезказганского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 год занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2020 год – заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С февраля 2020 года по настоящее время занимала должность вице-министра энергетики РК.