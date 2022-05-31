Жанболат Жоргенбаев рассказал о важности участия в референдуме

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область депутат Сената Жанболат Жоргенбаев посетил АО «Алматинские электрические станции» и АО «Алматыгазсервис Холдинг».

В ходе встреч с сотрудниками предприятий сенатор рассказал о важности всенародного референдума, а также объяснил правила и условия проведения этой политической кампании.

Кроме того, депутат подробно остановился на конституционных изменениях, рассказал о расширении роли Парламента, усилении полномочий маслихата и защиты прав человека посредством создания Конституционного суда.

«Я думаю, что каждый гражданин должен принять активное участие в референдуме, понимая, что предстоящее принятие поправок в Конституцию нашей страны - это важный политический шаг направленный на улучшение жизни народа и развитие государства», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

В этой связи он выразил уверенность в высоком уровне участия населения во всенародном референдуме и призвал всех своих земляков принять участие в данном мероприятии, а также провести разъяснительную работу среди населения.