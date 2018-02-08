Жандарбек Бекшин прокомментировал отравление детей в детском саду Астаны
Инга Селезнева
Руководитель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин прокомментировал отравление детей в столичном детском саду № 36 в кулуарах совещания по вопросам соблюдения этики и правил поведения госслужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день есть информация о 8 воспитанниках старшей группы детского садика номер 36 и одной воспитательницы. По предварительным данным, 3 детей госпитализированы, остальные отпущены домой в связи с легким течением (болезни – прим. автора). Пока предварительный диагноз – ОРВИ, гастроэнтерит остается под вопросом. После проведения лабораторных исследований будет установлен окончательный диагноз", – сказал Бекшин.
Он отметил, что ОРВИ может распространяться воздушно-капельным путем, причем быстрее, чем кишечная инфекция.
"Пока только в одной группе может быть объявлен карантин", – добавил он.