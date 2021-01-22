Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения РК

Кадровые назначения
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Постановлением Правительства РК Буркитбаев Жандос Конысович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. В 1996 году окончил Алматинский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело", в 2003 году — Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности "Государственное и местное управление", в 2007 году — Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности "Фармация", в 2018 году — Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.

Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Алматы.

В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф г. Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.

В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ "Центр крови" г. Астана.

В 2011-2019 гг. — директор Научно-производственного центра трансфузиологии.

С 23 января 2019 года занимал должность председателя правления ТОО "Национальный научный онкологический центр".

