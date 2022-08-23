Жанибек Алимханулы без боя станет полноправным чемпионом мира

«Временный» чемпион мира WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы, вероятнее всего, будет повышен до статуса полноправного чемпиона. Об этом сообщил журналист Boxignscene.com Джейк Донован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как стало известно, накануне действующий обладатель основного титула WBO в средней категории Деметриус Андраде отказался от его защиты в поединке с Алимханулы, а вместо этого решил подняться в суперсредний вес и возобновить переговоры с британцем Заком Паркером о бое за «временный» пояс WBO этом весе.

В свою очередь Жанибек Алимханулы оценил решение Деметриуса Андраде продолжить карьеру на дивизион выше. Последние события в своем дивизионе он прокомментировал серией твитов. В первом Жанибек написал: «Время казахского стиля», затем опубликовал запись: «Я жду», а в последнем посте, уже после новости об отказе Андраде от титула высказался следующим образом: «Запомните меня! Я Жанибек, и я — кошмар среднего веса! Казахский стиль — лучший стиль в мире!»

Напомним, что Алимханулы стал обладателем титула WBO Interim в средней категории в мае, нокаутировав британца Дэнни Дигнума. После этого он был официально объявлен обязательным претендентом на полноценный титул, которым владел Андраде. Таким образом, с отказом американца от звания чемпиона мира WBO в среднем дивизионе, новым чемпионом должен стать Жанибек.