Жания Бекмухамбетова выиграла «серебро» турнира по настольному теннису в Италии

В финале казахстанка уступила представительнице Японии.
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на международном турнире по WTT Youth Contender в Линьяно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсменка стала второй в возрастной категории U13.
По ходу турнира Жания Бекмухамбетова победила Викторию Тамини (Италия) 3:0, Диану Бурлаку (Румыния) 3:0, Майю Павел (Италия) 3:0, Алиссу Йенг (Австралия) 3:0, Кармен Гомес (Испания) 3:0.
В финале казахстанка уступила Каэдэ Нэя (Япония) 1:3, завоевав серебряную награду.