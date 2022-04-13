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Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице

Руководитель «Городского центра мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан (iKOMEK109) Жаннат Дубирова поделилась мнением о реализации концепции «слышащего государства», о которой говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года.

Жаннат Дубирова – эксперт в области цифровизации и трансформации организаций с портфолио из более 150 успешных проектов, член Президентского молодежного кадрового резерва, имеет степень магистра Компьютерных наук Манчестерского университета (Великобритания), работает в сфере ИТ более 16 лет, является автором и первым руководителем Городского центра iKOMEK109.

«В Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года в разделе “Реформа 7. Госсектор как лидер изменений” говорится о том, что реформа государственного сектора нацелена на повышение роли государственных органов для выстраивания конструктивного диалога как основу стабильности и процветания Казахстана. Глава государства К.-Ж. Токаев отметил, что общей задачей всей страны является реализация концепции «Слышащего государства», которая даст оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан.

Единый контакт-центр iKOMEK109, который объединил более 1000 обслуживающих организаций от крупных коммунальных монополистов до КСК, ОСИ и лифтовых компаний в столице, под единым коротким номером 1-0-9 (бесплатный для городских и мобильных телефонов) выступает реальным инструментом «Слышащего государства». За более 4 года работы принято и отработано свыше 7,7 миллиона обращений, из которых 88,5% решены «с первого звонка», то есть консультацией жителей столицы. Сервис iKOMEK109 пользуется популярностью у жителей. Так, ежегодно более 800 тысяч уникальных номеров дозвона обращаются в iKOMEK109. Эти цифры демонстрируют высокую вовлеченность жителей в улучшение повседневных городских сервисов и развитие города в целом.

Согласно концепции, «Слышащее государство» – это, государство, где главным являются интересы гражданина, где налажен механизм взаимодействия государственных органов с гражданами и функционирует без барьерная инфраструктура, позволяющая гражданам быть вовлеченными в процесс принятия решения и контроля за ними. В iKOMEK109 мы оцифровали весь процесс подачи обращения, его отработку и оценку качества, соответственно сделали весь жизненный цикл максимально прозрачным и удобным для жителей. Сегодня каждый житель и гость столицы, может подать обращение через различные цифровые сервисы, что снимает барьеры и делает процесс удобным. Сервис iKOMEK109 считается омниканальным, то есть интегрирует разрозненные каналы коммуникации в единую систему с целью обеспечения качественного сервиса клиенту. Так, в Единый контакт-центр iKOMEK109 можно обратиться как посредством короткого номера 109 (бесплатно для городских и мобильных телефонов), а также через альтернативные цифровые средства:

  1. официальный сайт акимата astana.gov.kz;
  2. мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);
  3. чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);
  4. мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);
  5. электронная почта 109@ikomekastana.kz
  6. Вместе с тем, операторы iKOMEK мониторят социальные сети (инстаграм, фейсбук) для регистрации обращений и контроля его исполнения, после чего жителю будет сообщено о результатах работы.

Согласно концепции, «Слышащее государство» должно работать по принципу сервисного государства, где главная задача деятельности государственных органов является качественное выполнение потребностей своих граждан. Методология создания iKOMEK109 базируется на симбиозе Американского опыта служб 911 и 311 и Европейской методологии Сервисной модели, состоящей из трех уровней, где первый уровень — это универсальные операторы контакт-центра, которые принимают обращения и регистрируют в системе; второй уровень – это инспекторы, которые занимаются мониторингом оперативности отработки и качеством предоставляемых ответов; и третий уровень – это ответственные исполнители, коммунальные службы, сотрудники районных акиматов и управлений акимата, которые дают ответы и отрабатывают обращения от жителей в соответствии с регламентными сроками.

Таким образом, можно заключить, что сервис iKOMEK109, созданный в столице и трижды признанный «Лучшим из лучших в индустрии контакт-центров» среди контакт-центров в СНГ (в 2019, 2020 и 2021 годах) полностью соответствует концепции «Слышащее государство», обозначенной Главной Государства К.-Ж. Токаевым в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года.

Согласно концепции, «Слышащее государство» должно быть системным и охватывать всю страну, все города, поселки и села, а не только агломерации. Согласно поручению Главы государства о масштабировании сервиса iKOMEK109 в другие регионы Республики как «лучшей практики», ведется не системно. На сегодня, к сожалению, во внедрении сервиса iKOMEK109 в регионах не соблюдается единообразие подходов и выработанной практики, в том числе в цифровизации. Как результат масштабирование до районов, поселков и сел, а не только областных центров не реализовано ни в одной области.

Опыт iKOMEK109 должен быть масштабирован в полном единообразии подходов и практики в регионы и централизован в систему мониторинга качества работы каждого акимата от района до области по обращениям граждан в Первой приемной Ак Орды для полноценной реализации концепция «Слышащего государства».

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