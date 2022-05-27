Кадровые назначения
Жаннат Дубирова назначена заместителем руководителя Бюро национальной статистики

Должность заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам заняла Жаннат Дубирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее она работала руководителем городского центра iKOMEK109 акимата города Нур-Султан. Имеет опыт работы в квазигосударственном и частном секторах, в том числе в консалтинговой сфере в PWC.

На посту заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Жаннат Дубировабудет курировать вопросы информационных технологий, методологии и автоматизации процессов сбора и обработки статистических данных, развития Data менеджмента и управления изменениями.

В 2008 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр техники и технологии, в 2015 году - Университет Манчестер в Великобритании, имеет степень магистра информационных технологий и IT менеджмента.

Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем стала руководителем проектов.

С 2008 года работала главным менеджером IT департамента в АО «Цеснабанк».

Трудилась на различных должностях в ENRC Group, была IT-менеджером производства, заместителем IT директора.

С 2013 по 2016 годы работала менеджером-консультантом в ТОО «PricewaterhouseCoopers». Занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations».

С декабря 2017 года по настоящее время была руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан.

Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 2019 года).

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