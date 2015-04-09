Жанр забытый, но эффективный Свежий выпуск 643 Ольга МАЛАХОВА

фото Юрия Беккера

– Байтурсын Есжанович, как проходит конкурс, насколько высок уровень присылаемых работ?

– Приятно удивила активность художников, графиков, дизайнеров, сейчас уже пришло более 200 работ, и среди них немало профессиональных. Хотя участвуют также и любители, этот жанр довольно демократичен. Есть работы довольно высокого художественного уровня, интересные, соответствующие условиям конкурса. И меня, как художника, особенно радует, что обращено внимание на несколько подзабытый жанр политического плаката, а ведь он довольно действенен.

Главная цель этой инициативы, как известно, стимулировать население, особенно молодых граждан, к участию в выборах. Голосуют, дают оценку пользователи социальных сетей, а это, понятно, в основном молодежь. Откликнулись, дали свои отзывы многие люди. На основе этих отзывов, максимального количества голосов за ту или иную работу будут отобраны лучшие постеры, а затем жюри выберет победителей. Предусмот­рено три места, но я думаю, что будут и поощрительные награды. Уверен, что основная задача акции – напомнить о гражданском долге каждого казахстанца всему обществу – будет выполнена.

– Насколько востребованы сегодня такие инициативы, как обращение к обществу?

– Постер – это художественно-оформ­ленный плакат, используемый для общественно-политических, рекламных или декоративных целей. Когда-то ему уделялось очень большое внимание, к примеру, в Московском художественном институте им. В. Сурикова был даже факультет плаката, готовились специалисты.

– Вспоминается самый, наверное, известный плакат Дмитрия Моора со словами «Ты записался добровольцем?»…

– Да, и «Родина-мать зовет!», и многие другие, ставшие символом эпохи, яркой деталью истории. Это очень действенный вид изобразительного искусства, популярный в советские времена, многие, наверное, помнят Кукрыниксов, их плакаты, направленные против фашизма.

Язык этого жанра – гротескность, лаконичность по цвету и содержанию. Эффектное и немногословное изображение привлекает к себе внимание, передает глубину посыла художника зрителю, призывает к чему-то и заставляет сопереживать. «Отцом» плаката считается француз Жюль Шере, график и декоратор сцены, основавший в 1866 году в Париже небольшую литографию. Он и сформулировал основные принципы современного плаката – броскость (за счет контрастных и ярких цветов), возможность воспринять изображение и текст «на ходу», лаконичность, концентрацию внимания на одной главной фигуре. В России в конце ХIХ века рекламные плакаты были признаны фактом культуры, их создавали известные художники, такие как Борис Кустодиев и другие.

Затем на какое-то время искусство плаката, объединяющее граждан и обращенное к их патриотическим чувствам, было несколько забыто. Но в наши дни из обычной афиши оно снова превращается в мощнейшее информационное художест­венное средство. Конечно, более всего сейчас популярны рекламные постеры, но есть и общественно-политические, социальные. К примеру, казахстанские художники с помощью этого жанра обращаются к темам борьбы с коррупцией, охраны окружающей среды, здорового образа жизни.

– Какие-то идеи для постеров у вас самого не появились?

– Я – в жюри, поэтому не могу участвовать в конкурсе, но его идея заразила, и с некоторыми художниками-плакатистами мы обсуждали содержание и форму. Постер должен призывать к действию, к высокой гражданской активности, объяснять, что от позиции каждого зависит наша жизнь. Плакаты не будут агитировать за конкретного кандидата, они должны призывать пойти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Проект АО «Казконтент» и общественного фонда «Қаламгер азамат» важен и тем, что он обращается к молодежной аудитории, прозрачен при размещении конкурсных работ и голосования. Конкурс открыт для всех – художников, любителей, людей разных возрастов. Главное, чтобы языком плаката была выражена главная тема.

– Байтурсын Есжанович, очень интересно видеть на сайте такие разные постеры – яркие, современные, совсем новые или повторяющие в чем-то уже известные. Вам какие симпатичны?

– Вы правы, интересных много, и есть, действительно, «зеркальные» – «Родина зовет», например. Сейчас довольно сложно выбирать из такого множества. Когда зритель определится путем интернет-голосования, круг работ сузится, и мы уже с профессиональной точки зрения будем делать свой выбор.

Акция по созданию постеров продлится еще неделю, и мы надеемся, что за это время число ее участников увеличится и многие из них удивят и порадуют своей гражданской инициативой и творческими находками.