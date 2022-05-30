Жансая Абдумалик стала чемпионкой шахматной Бундеслиги

Международный гроссмейстер и президент Федерации шахмат Алматы Жансая Абдумалик, выступающая за OSG Baden-Baden в женской Бундеслиге (Германия), сообщила о победе своей команды, передает Kazpravda.kz.

"Друзья, команда OSG Baden-Baden, за которую я выступаю в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу! В 9 туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2 ½: 3 ½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге!" - написала Жансая в Instagram.

Она отметила, что последний раз OSG Baden-Baden становилась чемпионами лиги в 2018 году, и вот, спустя четыре года, снова завоевала первое место.

"Итого, наш клуб в рекордный двенадцатый раз в истории становится победителем Бундеслиги!" - добавила Абдумалик.

Напомним, 20 апреля Жансая Абдумалик возглавила Федерацию шахмат Алматы.