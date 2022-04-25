Жаныбек Нуржанов назначен заместителем председателя КГД

Приказом министра финансов РК от 22 апреля 2022 года Жаныбек Нуржанов назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов. Его представил коллективу председатель Комитета госдоходов Али Алтынбаев. Об этом сообщили в пресс-службе КГД МФ РК, передает Kazpravda.kz.

Нуржанов Жаныбек Маулютбекович трудовую деятельность начал с 1989 года, работал на должностях налогового инспектора отдела налогообложения частной предпринимательской деятельности, старшего, ведущего налогового инспектора Налоговой инспекции по городу Усть-Каменогорск, главного специалиста департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов, заместителя председателя Налогового комитета по Алматинскому району города Астаны, председателя Налогового комитета по городу Актобе, начальника налогового управления по городу Костанай, заместителя руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

C июня 2019 года - директор департамента налоговой методологии, с мая 2020 года - директор департамента администрирования Комитета государственных доходов МФ РК.

С января 2021 года - руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Стаж госслужбы составляет 23 года, отметили в пресс-службе.