Фигура – дело хорошее, но в масленицу думать о ней не хочется. Да и осталось-то всего ничего. Масленая неделя заканчивается. Сегодня – тещины вечерки, когда зятья зазывают в гости тещ. Причем в давние времена несоблюдение этого обычая почиталось за смертельную обиду и могло стать причиной вечной вражды. А завтра родню будут собирать невестки на золовкины посиделки.

Масленица – удивительный синтез языческих и православных обрядов. Язычники считали, что в начале праздника на землю с небес спускаются души умерших, которые должны во всем помогать живущим. Первый блин хозяйки клали на окошко, чтобы души предков не обижались. А вот у православных масленая неделя – последняя перед Великим постом. Она именуется сырной седмицей. Мясо уже есть нельзя, а вот молочные продукты можно. Может, поэтому, несмотря на языческую символику блина – символа солнца, есть их церковь не запрещала.

Одна из самых ярких, но часто непонятных иностранцам традиций масленой недели – сжигание чучела. Сумасшествие – не иначе. На самом же деле смысла в такой традиции намного больше. Только избавившись от чего-то старого, можно приобрести что-то новое.

Этот закон хорошо знали в древности, поэтому с удовольствием при помощи соломенной сударыни Масленицы с исходом зимы избавлялись от напастей и невзгод, накопившихся за год. Сожжение можно сравнить с циклом жизни птицы Феникс, которая умирает и снова возрождается. Именно поэтому пепел от чучела развеивали по полям, чтобы урожай оказался богатым, а земля – плодородной. Еще в костер бросали старые вещи, поношенную одежду, мусор, чтобы старая негативная энергия покинула дом, а на ее место пришли достаток и удача.

Но вернемся к нашим блинам. Как писал в свое время Антон Павлович Чехов: «Если у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними».

И что примечательно, мозги ломают над ними в разных странах. Блины есть в кухне многих народов, и как обрядовое блюдо их подают не только на Руси. Например, блины – традиционное угощение на Праздник огней – Хануку. Правда, празднуют его в декабре. А пресные блины – вообще интернациональные. Французы даже называют их своим национальным блюдом. И это при том, что, к примеру, опарных блинов они вообще не знают.

Зато во Франции есть замечательные блинчики «Сюзетт». У них есть своя история. В конце уже позапрошлого века в знаменитом театре «КомедиФрансез» шла комедия, где главную роль играла любимица публики – Сюзетт. По ходу пьесы она должна была есть блины. Но пьеса шла каждый день... И вот в числе зрителей оказался шеф-повар соседнего ресторана. Из любви и сочувствия к своему кумиру он придумал особый рецепт блинов: маленькие, легкие и вкусные. Они настолько понравились примадонне, что она позволила назвать их своим именем. Так что блины не всех пугают холестерином. А рецептов их приготовления великое множество, да и способов употребления тоже.