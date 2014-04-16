Олимпиада проходила на базе столичного казахско-турецкого лицея «Нур Орда» по инициативе международного общественного фонда KATEV при поддержке Министерства образования и науки и государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации». В ней приняли участие учащиеся 7–11-х классов, победившие на районных, областных и городских олимпиадах. Цель олимпиады – расширение сферы употребления и развитие государственного языка, выявление и поддержка особо одаренных учеников, развитие их исследовательских и творческих способностей.
Участники олимпиады – те, для кого казахский язык родной, и представители других национальностей – соревновались в знании казахского языка и литературы, выразительном чтении, пении, защищали научные работы, писали эссе. Авторитетное жюри, в составе которого были известные общественные деятели, профессора ЕНУ им. Л. Гумилева, артисты, проделало огромную работу, прежде чем назвать имена победителей и призеров по всем пяти номинациям.
Торжественное закрытие олимпиады состоялось в Казмедиацентре, где вместе с участниками присутствовало около тысячи специальных гостей. В своем выступлении президент международного фонда KATEV Ата Мехмет Месуту отметил:
– За пять лет проведения олимпиады «Жарқын болашақ» в ней приняли участие более пяти тысяч учащихся из всех регионов страны, в том числе, что особенно отрадно, и дети других национальностей, которые серьезно изучают государственный язык. Это ли не достижение на пути к единству народа Казахстана!
Во время церемонии награждения победителей и призеров, продолжавшейся около трех часов, на сцене выступали как учащиеся и преподаватели казахско-турецкого лицея «Нур Орда», так и участники олимпиады, чьи музыкальные и сценические номера были признаны лучшими. По сути, это был гала-концерт. Особенно тепло принимали зрители Полину Асташкину из Усть-Каменогорска, Дундар Семих из Илийского района Алматинской области, кореянку Пак Джин Сун из Астаны и Зеина Мухамеда из Индонезии, исполнившего песню «Қазақ елi».
– Хочу сказать огромное спасибо за ежегодную столь масштабную работу по продвижению казахского языка нашим турецким друзьям и братьям, – сказал после вручения наград призерам депутат Мажилиса Парламента РК Алдан Смайыл.
Организаторы олимпиады почтили память недавно ушедшей из жизни замечательной поэтессы Фаризы Унгарсыновой. Они показали видеоролик, где участники олимпиады из регионов привезли с собой горсть земли на ее могилу и возложили цветы. Главный приз в номинации «Тiл жаңашыры» им. Ф. Унгарсыновой получили председатель ОО «Почитание казахского языка» Асылы Аликызы Осман из Алматы, журналистка Оксана Петерс из Астаны и учащаяся столичной международной школы «Нур Орда» Пак Джин Сун, которая приехала из Южной Кореи четыре года назад и сегодня уже свободно владеет языком.
– Считается, что арабский язык – главный, персидский – сладкий, тюркский – красивый, а из всех тюркских языков самый богатый – казахский! – сказала после награждения азербайджанка Асылы Осман на чистейшем казахском языке.
Главным отличием олимпиады нынешнего года стало вручение выпускникам школ грантов на обучение: 16 – от университета им. Сулеймана Демиреля (Алматы), 10 – от Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави (Туркестан) и 2 – от Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати. 28 грантов нашли в этот день своих обладателей. Лидерами по числу полученных грантов стали Южно-Казахстанская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. Стоимость каждого гранта 1 млн. 500 тыс. тенге. Это нововведение говорит о растущем уровне и масштабах проводимой олимпиады.
– Я впервые присутствую на финале олимпиады и могу сказать, что это мероприятие грандиозно по своим масштабам, – сказал известный ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков. – Международный общественный фонд KATEV занимается не только развитием государственного языка, но и пропагандой богатого тюркского наследия. Я очень признателен нашим турецким друзьям и хочу пожелать им дальнейших успехов в этом благородном деле.
Для юных участников республиканской олимпиады были организованы экскурсии по Астане, различные культурно-развлекательные мероприятия. Новые впечатления, друзья, встречи плюс хорошее настроение – вот что останется в памяти ребят. Многие из них обязательно приедут в Астану на следующий год, чтобы покорить новые вершины знаний.
Максут ИРЖАНОВ