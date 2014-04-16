Олимпиада проходила на базе столичного казахско-турецкого лицея «Нур Орда» по инициативе международного общественного фонда KATEV при поддержке Министерства образования и науки и государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации». В ней приняли участие учащиеся 7–11-х классов, победившие на районных, областных и городских олимпиадах. Цель олимпиады – расширение сферы употреб­ления и развитие государственного языка, выявление и поддержка особо одаренных учеников, развитие их исследовательских и творческих способностей.

Участники олимпиады – те, для кого казахский язык родной, и представители других национальностей – соревновались в знании казахского языка и литературы, выразительном чтении, пении, защищали научные работы, писали эссе. Авторитетное жюри, в составе которого были известные общественные деятели, профессора ЕНУ им. Л. Гумилева, артисты, проделало огромную работу, прежде чем назвать имена победителей и призеров по всем пяти номинациям.

Торжественное закрытие олимпиады состоялось в Казмедиацентре, где вместе с участниками присутствовало около тысячи специальных гостей. В своем выступлении президент международного фонда KATEV Ата Мехмет Месуту отметил:

– За пять лет проведения олимпиады «Жарқын болашақ» в ней приняли участие более пяти тысяч учащихся из всех регионов страны, в том числе, что особенно отрадно, и дети других национальностей, которые серьезно изучают государственный язык. Это ли не достижение на пути к единству народа Казахстана!

Во время церемонии награждения победителей и призеров, продолжавшейся около трех часов, на сцене выступали как учащиеся и преподаватели казахско-турецкого лицея «Нур Орда», так и участники олимпиады, чьи музыкальные и сценические номера были признаны лучшими. По сути, это был гала-концерт. Особенно тепло принимали зрители Полину Асташкину из Усть-Каменогорска, Дундар Семих из Илийского района Алматинской области, кореянку Пак Джин Сун из Астаны и Зеина Мухамеда из Индонезии, исполнившего песню «Қазақ елi».

– Хочу сказать огромное спасибо за ежегодную столь масштабную работу по продвижению казахского языка нашим турецким друзьям и братьям, – сказал пос­ле вручения наград призерам депутат Мажилиса Парламента РК Алдан Смайыл.

Организаторы олимпиады почтили память недавно ушедшей из жизни замечательной поэтессы Фаризы Унгарсыновой. Они показали видеоролик, где участники олимпиады из регионов привезли с собой горсть земли на ее могилу и возложили цветы. Главный приз в номинации «Тiл жа­ңашыры» им. Ф. Унгарсыновой получили председатель ОО «Почитание казахского языка» Асылы Аликызы Осман из Алматы, журналистка Оксана Петерс из Астаны и учащаяся столичной международной школы «Нур Орда» Пак Джин Сун, которая прие­хала из Южной Кореи четыре года назад и сегодня уже свободно владеет языком.

– Считается, что арабский язык – главный, персидский – сладкий, тюркский – красивый, а из всех тюркских языков самый богатый – казахский! – сказала после награждения азербайджанка Асылы Осман на чистейшем казахском языке.

Главным отличием олимпиады нынешнего года стало вручение выпускникам школ грантов на обучение: 16 – от университета им. Сулеймана Демиреля (Алматы), 10 – от Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави (Туркестан) и 2 – от Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати. 28 грантов нашли в этот день своих обладателей. Лидерами по числу полученных грантов стали Южно-Казахстанская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. Стоимость каждого гранта 1 млн. 500 тыс. тенге. Это нововведение говорит о растущем уровне и масштабах проводимой олимпиады.

– Я впервые присутствую на финале олимпиады и могу сказать, что это мероприятие грандиозно по своим масштабам, – сказал известный ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков. – Международный общест­венный фонд KATEV занимается не только развитием государственного языка, но и пропагандой богатого тюркского наследия. Я очень признателен нашим турецким друзьям и хочу пожелать им дальнейших успехов в этом благородном деле.

Для юных участников республиканской олимпиады были организованы экскурсии по Астане, различные культурно-развлекательные мероприятия. Новые впечатления, друзья, встречи плюс хорошее настроение – вот что останется в памяти ребят. Многие из них обязательно приедут в Астану на следующий год, чтобы покорить новые вершины знаний.

Максут ИРЖАНОВ