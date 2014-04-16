«Жар&#1179;ын болаша&#1179;» разыграл гранты

Культура
762

Олимпиада проходила на базе столичного казахско-турецкого лицея «Нур Орда» по инициативе международного общественного фонда KATEV при поддержке Министерства образования и науки и государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации». В ней приняли участие учащиеся 7–11-х классов, победившие на районных, областных и городских олимпиадах. Цель олимпиады – расширение сферы употреб­ления и развитие государственного языка, выявление и поддержка особо одаренных учеников, развитие их исследовательских и творческих способностей.

Участники олимпиады – те, для кого казахский язык родной, и представители других национальностей – соревновались в знании казахского языка и литературы, выразительном чтении, пении, защищали научные работы, писали эссе. Авторитетное жюри, в составе которого были известные общественные деятели, профессора ЕНУ им. Л. Гумилева, артисты, проделало огромную работу, прежде чем назвать имена победителей и призеров по всем пяти номинациям.

Торжественное закрытие олимпиады состоялось в Казмедиацентре, где вместе с участниками присутствовало около тысячи специальных гостей. В своем выступлении президент международного фонда KATEV Ата Мехмет Месуту отметил:

– За пять лет проведения олимпиады «Жарқын болашақ» в ней приняли участие более пяти тысяч учащихся из всех регионов страны, в том числе, что особенно отрадно, и дети других национальностей, которые серьезно изучают государственный язык. Это ли не достижение на пути к единству народа Казахстана! 

Во время церемонии награждения победителей и призеров, продолжавшейся около трех часов, на сцене выступали как учащиеся и преподаватели казахско-турецкого лицея «Нур Орда», так и участники олимпиады, чьи музыкальные и сценические номера были признаны лучшими. По сути, это был гала-концерт. Особенно тепло принимали зрители Полину Асташкину из Усть-Каменогорска, Дундар Семих из Илийского района Алматинской области, кореянку Пак Джин Сун из Астаны и Зеина Мухамеда из Индонезии, исполнившего песню «Қазақ елi».

– Хочу сказать огромное спасибо за ежегодную столь масштабную работу по продвижению казахского языка нашим турецким друзьям и братьям, – сказал пос­ле вручения наград призерам депутат Мажилиса Парламента РК Алдан Смайыл. 

Организаторы олимпиады почтили память недавно ушедшей из жизни замечательной поэтессы Фаризы Унгарсыновой. Они показали видеоролик, где участники олимпиады из регионов привезли с собой горсть земли на ее могилу и возложили цветы. Главный приз в номинации «Тiл жа­ңашыры» им. Ф. Унгарсыновой получили председатель ОО «Почитание казахского языка» Асылы Аликызы Осман из Алматы, журналистка Оксана Петерс из Астаны и учащаяся столичной международной школы «Нур Орда» Пак Джин Сун, которая прие­хала из Южной Кореи четыре года назад и сегодня уже свободно владеет языком.

– Считается, что арабский язык – главный, персидский – сладкий, тюркский – красивый, а из всех тюркских языков самый богатый – казахский! – сказала после награждения азербайджанка Асылы Осман на чистейшем казахском языке.

Главным отличием олимпиады нынешнего года стало вручение выпускникам школ грантов на обучение: 16 – от университета им. Сулеймана Демиреля (Алматы), 10 – от Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави (Туркестан) и 2 – от Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати. 28 грантов нашли в этот день своих обладателей. Лидерами по числу полученных грантов стали Южно-Казахстанская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. Стоимость каждого гранта 1 млн. 500 тыс. тенге. Это нововведение говорит о растущем уровне и масштабах проводимой олимпиады.

– Я впервые присутствую на финале олимпиады и могу сказать, что это мероприятие грандиозно по своим масштабам, – сказал известный ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков. – Международный общест­венный фонд KATEV занимается не только развитием государственного языка, но и пропагандой богатого тюркского наследия. Я очень признателен нашим турецким друзьям и хочу пожелать им дальнейших успехов в этом благородном деле.

Для юных участников республиканской олимпиады были организованы экскурсии по Астане, различные культурно-развлекательные мероприятия. Новые впечатления, друзья, встречи плюс хорошее настроение – вот что останется в памяти ребят. Многие из них обязательно приедут в Астану на следующий год, чтобы покорить новые вершины знаний.

Максут ИРЖАНОВ

Популярное

Все
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Костанайские археологи бьют тревогу
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
В Казахстане простились с академиком Торегельды Шармановым
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Определились победители Каннского кинофестиваля
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Казахстан завершил председательство в конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею
Мобильный банкинг приближается к пиковым показателями в РК
62% потока интуристов в Казахстане приходится на граждан стран ШОС
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
Педагоги Казахстана получили ведомственные награды
Машины участников кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки

Читайте также

Международный музыкальный фестиваль «Опералия» стартовал в …
Путешествие по территории смыслов
Художник Лейла Махат представила свою выставку Menmin
Выставки, посвященные Дню памяти жертв политических репресс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]