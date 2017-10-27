Жара и метели – синоптики о выходных

Общество
Синоптики РГП "Казгидромет" утверждают, что последние дни октября порадуют казахстанцев теплой погодой, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"С районов Ирана поступают сухие и теплые воздушные массы, которые принесут потепление на всю территорию Казахстана. Дневная температура в северной половине республики повысится до +3-11 градусов, в южной до +15-20, на крайнем юге до 23-28 тепла, что выше климатической нормы для конца октября", – говорится в сообщении.
Однако при этом циклон, расположенный над западными областями Казахстана, будет с большой скоростью перемещаться в северо-восточном направлении. В субботу он достигнет восточных районов республики. С этим циклоном в большинстве областей республики ожидаются осадки – дождь, снег, сильный порывистый ветер, в южных и юго-восточных областях дождь возможен в отдельных районах.
Так, в трех областях Казахстана на 28 октября объявлено штормовое предупреждение. В Кызылординской области ожидаются местами западный ветер 15-20 м/с и туман. В Костанайской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области юго-западный ветер 15-20 м/с, метель и гололед.
"С районов Ирана поступают сухие и теплые воздушные массы, которые принесут потепление на всю территорию Казахстана. Дневная температура в северной половине республики повысится до +3-11 градусов, в южной до +15-20, на крайнем юге до 23-28 тепла, что выше климатической нормы для конца октября", – говорится в сообщении.
Однако при этом циклон, расположенный над западными областями Казахстана, будет с большой скоростью перемещаться в северо-восточном направлении. В субботу он достигнет восточных районов республики. С этим циклоном в большинстве областей республики ожидаются осадки – дождь, снег, сильный порывистый ветер, в южных и юго-восточных областях дождь возможен в отдельных районах.
Так, в трех областях Казахстана на 28 октября объявлено штормовое предупреждение. В Кызылординской области ожидаются местами западный ветер 15-20 м/с и туман. В Костанайской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области юго-западный ветер 15-20 м/с, метель и гололед.