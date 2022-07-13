Жара возвращается в Казахстан

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 14-16 июля, сообщает Kazpravda.kz.

Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, принося с собой по-летнему высокие температуры воздуха. И даже на севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют 30-35 градусов тепла.

Но несмотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. Однако уже с 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха.