Жара загоняет в горы

Это ущелье с популярным марш­рутом называется довольно прозаично – Проходным, но вот как раз с его доступностью часто возникали проблемы. Паводки и лавины из сезона в сезон размывали и саму дорожку, и мосты через горную речку. Проходное располагается рядом с санаторием «Алма-Арасан» и притягивает множество отдыхающих прежде всего своими термальными водами и красивейшим водопадом «Девичьи слезы».

Благоустройство пешей тропы предполагает строительство 3 капитальных мостиков и комп­лекса купален. Будет реконструи­рован еще один уникальный объект – смотровая площадка с атмосферной беседкой эпохи советского ренессанса.

Этот социальный проект взялся реализовать известный меценат, который несколькими годами ранее обустроил такой же целебный источник в ущелье Горельник – теперь одно из любимых мест отдыха алматинцев и гостей города. Достоинство обоих туристических мест – в их максимальной доступности, добраться сюда можно на городском общественном транс­порте и несложным пешим маршрутом. А если учесть, что купальни с живительной водой будут бесплатными, Проходному обеспечен большой поток отдыхающих.

В алматинских горах этим летом и так настоящий аншлаг – автомобили поднимаются наверх плотными вереницами, людей везут переполненные автобусы. В городе – страшная жара, и только в прохладных предгорьях можно получить спасительную передышку.

В состав Иле-Алатауского национального парка входят 9 ущелий – от Каскелена до Тургена, открытых для туризма. Алма-Арасан – ущелье, спус­кающееся в Алматы прямо к Парку Первого Президента, – стало первым, где буквально в эти дни опробуется автоматизированная система оплаты экологического сбора за посещение нацпарка. На въезде в Алма-Арасан появились шлагбаумы, турникеты и камеры распознавания, словом, все как на платных автодорогах.

– Посетители могут воспользоваться несколькими каналами безналичной оплаты, – говорит руководитель отдела экологического просвещения, туризма и природопользования парка Тлек Адильжанов. – В том числе через различные платежные системы, а у пеших туристов будет возможность оплатить сбор карточкой «Онай», через смарт-приложения в телефоне или на сайте парка.

Цифровизация взимания экологического сбора, исключающая живой контакт, как считают в городском акимате, исключит и коррупционную составляю­щую, и недоборы в бюджет. Правда, пока у этой «цифровой» идеи есть изъян.

– Сложность в том, что по налоговому законодательству оплата требуется с каждого посетителя природной зоны, – пояснил Тлек Адильжанов. – Но ни одна камера контроля пока не в сос­тоянии определить количест­во пассажиров в машине. То есть за скольких въезжающих будет в итоге заплачено, зависит только от доб­росовестности самих граждан. Мы уже предложили поправки в кодекс, чтобы экологический сбор взимался в том числе и с автотранспорта. Это могло бы решить проблему.

Сбор за использование особо охраняемых природных территорий для каждого посетителя любой из зон Иле-Алатауского парка в этом сезоне установлен в размере 452 тенге, 252 (или 1 МПР) из которых отчисляются в республиканский бюджет. Остальные поступают в фонд паркового хозяйства, и это единственный источник дохода для содержания и обслуживания всей заповедной зоны Иле-Алатау.

– Нужно понимать, что свои 200 тенге турист платит за пользование природными комп­лексами, – продолжает Тлек Адильжанов, – и то, что ему предоставляют в качестве услуги – туристические тропы и марш­руты, бивачные поляны. На их благоустройство и направляются средства от экосбора. В Тургенском ущелье, например, не так давно установили площадки для развлечений в казахском национальном стиле, отремонтировали мосты на водопадах. Но, конечно, большая часть бюджета по-прежнему уходит на очистку территории.

Борьба с мусором в действительности остается едва ли не первой статьей расходов и точно самой трудоемкой работой для специалистов. Ежегодно с территории парка вывозится более 7 тыс. кубометров различных отходов, а в пиковое время – выходные и жаркий период – собранное после «завтраков туристов» не удается вывезти за 3–4 рейса мусоровозов.

Как раз в такую горячую пору к инспекторам нацпарка подключаются волонтеры. Буквально в прошлую субботу на экологичес­кую акцию по уборке мусора на Кок-Жайляу вышли больше полутора тысяч горожан. Очистить удалось 7 больших участков живописного плато. Но вопрос, надолго ли сохранятся чистота и порядок в этом райском местечке, не дает покоя.

В горячий сезон самые по­пулярные горные зоны, расположенные практически в границах города – Большое и Малое Алматинское ущелья и Алма-Арасан, посещают от 2 до 3 тыс. туристов, и поток отдыхающих постоянно растет. Муниципалитету же тем временем приходится искать способы снижения экологической нагрузки на охраняемые природные территории. Так, в этом сезоне в Алма-Арасан запущен специальный автобусный маршрут с расчетом, что часть автомобилистов предпочтет пересесть на общественный транспорт.

Не удержимся и расскажем в конце еще об одной новинке сезона, которая должна бы сработать на повышение турис­тической привлекательности южного мегаполиса. В Алматы запущен новый формат пеших экскурсий. По примеру Европы их называют «Туры в 15.15», где точно указывается время их начала. Примерно 2 часа экскурсоводы ведут своих слушателей по, можно сказать, классическому маршруту: Вознесенский собор, парк 28 панфиловцев, улица Казыбек-би с баней «Арасан», улица Жибек Жолы, чаще называемая Арбатом, и знаменитый Зеленый базар. Особенность этого экскурсионного формата, как говорят его организаторы, в том, что вся историческая информация преподносится живо, интересно и с практической пользой.

Туристам обещают рассказать много подробностей, которые они едва ли найдут в путеводителях. Например, гиды легко развенчивают живучий миф о том, что Вознесенский собор построен без единого гвоздя. Также им покажут укромные уголки города, где живет дух старой столицы, а еще посоветуют, где вкусно поесть и что увезти на память из Алматы.

«Туры в 15.15» – полезные городские экскурсии для современных путешественников, которые за 6 лет завоевали более 40 мегаполисов мира. Алматы стал первым центральноазиатским городом, принявшим эту эстафету.