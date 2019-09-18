​Жарайсын, Асхат!

Аскар Султан

В весе до 77 кг абсолютным лидером считался именитый российский борец греко-римского стиля Роман Власов. Победитель олимпиад в Лондоне 2012 года и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы приехал в столицу Казахстана за очередным титулом. Но в поединке за выход в 1/4 финала был остановлен нашим палуаном Асхатом Дильмухамедовым, который сотворил одну из главных сенсаций мирового первенства, выиграв поединок со счетом 3:0.

Вслед за россиянином Асхат победил и еще одного именитого борца, чемпиона мира 2017 года, призера чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр 2015 года серба Виктора Немеша. Но вот дальше наш борец был остановлен трехкратным чемпионом Европы, двукратным призером чемпионатов мира и бронзовым призером Олимпиады-2012 венгром Тамашем Лоринцом. Возможно, нашему борцу немножко не хватило сил в борьбе со столь признанными мастерами ковра. Тем не менее честь и хвала батыру, который все еще имеет возможность завоевать «бронзу» домашнего первенства планеты. В качестве еще одного подарка Дильмухамедов заработал путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

Кстати, в очередной соревновательный день лицензию в Токио-2020 заработал и наш «классик» Мейрамбек Айнагулов, который отлично выступил в категории до 60 кг. Первый поединок он провел против выступающего за Бразилию уроженца Тараза и воспитанника казахстанской школы борьбы Марата Гарипова. Мейрамбек в этом поединке одержал уверенную победу над своим бывшим земляком со счетом 9:0. Во второй схватке Айнагулов одержал победу над Юстасом Петравичусем из Литвы со счетом 4:2. А в четвертьфинале с большим преимуществом выиграл и у хорвата Ивана Лизотовича. Но в полуфинале Айнагулову встретился самый матерый соперник – чемпион мира из России Сергей Емелин, которому он и уступил. Теперь Айнагулову предстоит сразиться за 3-е место.

Также на ковер выходил и Мансур Шадукаев, представляющий Казахстан в весовой категории до 130 кг. В первой схватке он одержал победу над финном Консты Йоханнесом Маенпаяи, но вот во втором уступил сопернику из Кыргызстана Мурату Рамонову со счетом 1:2.

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