​Жарайсын, Дима!

Первое место он занял, набрав 82,20 балла. Второе место с результатом 80,73 очка – у француза Бенджамина Каве, третьим стал американец Брэдли Уилсон (78,08).

Стоит отметить, что наш соотечественник, который в скором времени выступит на Универсиаде-2017 в Алматы, ранее добивался больших успехов на юниорском уровне. В 2007 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров (Швейцария, параллельный могул), стал четырехкратным победителем Кубка Европы (2008 год, Франция – могул и параллельный могул, Германия – параллельный могул, Швейцария – параллельный могул), завоевал «бронзу» (могул) и «золото» (параллельный могул) на этапе Кубка мира в Швеции (2008 год).

Отличался он и на этапах Кубка мира, соревнуясь с грандами этого вида спорта. В 2010 году в США занял третье место (могул), в 2012 году – второе в Китае (могул) и в прошлом году в США стал третьим (параллельный могул). Кроме того, Дмитрий был в числе сильнейших на гонках, которые проходили под эгидой Международной федерации лыжного спорта: в 2010-м и 2012 годах в Финляндии получил «серебро» и «бронзу», а в 2011 году на Табагане в Алматы стал лучшим на зимних Азиатских играх.