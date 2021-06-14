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Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 15-17 июня, передает Kazpravda.kz
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По данным метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах юга страны - с пыльными бурями.
"Ожидается постепенное повышение температурного фона на западе, северо-западе днем до 30-40 градусов тепла, на севере - до 30-35 тепла, в центре, на востоке и юго-востоке страны - до 25-38 тепла, на юге - до 35-40 тепла", - сообщили синоптики.