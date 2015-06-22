Жаркая погода прогнозируется 22 июня на большей части Казахстана

На большей части территории Казахстана 22 июня ожидается ясная погода без осадков. Лишь в западной и юго-восточной частях с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на юге местами – с пыльной бурей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза.
В Западно-Казахстанской и Костанайской областях местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер до 15–20 м/с.
В Карагандинской, утром и днем в Жамбылской областях местами ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15–20 м/с.
В Южно-Казахстанской области днем местами усилится ветер до 15–20 м/с.
В Кызылординской области местами усилится ветер до 15–20 м/с с пыльной бурей.
В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской, местами в Алматинской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара, местами – очень сильная жара.
На большей части Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.