Общество
Жаркая погода сохранится в Казахстане в субботу
Большинство областей Казахстана 20 июня будут находиться под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

Лишь на севере, северо-западе, западе и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах по северу ожидаются туманы.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, усилится ветер до 15–20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара, местами – очень сильная жара.

На большей части Атырауской, Актюбинской, местами в Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

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