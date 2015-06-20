Жаркая погода сохранится в Казахстане в субботу

Большинство областей Казахстана 20 июня будут находиться под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на севере, северо-западе, западе и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах по северу ожидаются туманы.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, усилится ветер до 15–20 м/с.
В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара, местами – очень сильная жара.
На большей части Атырауской, Актюбинской, местами в Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.