Жаркая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды с 30 мая по 1 июня 2020 года, сообщает Kazpravda.kz.
Так, по данным синоптиков, в Казахстане ожидается повышение температуры.
"Антициклон с районов Скандинавского полуострова принес небольшое понижение температуры, но уже с началом календарного лета ожидается повышение температуры. Лишь местами в северной части ожидаются кратковременные дожди с грозами. А на юге благодаря теплым воздушным массам из Ирана сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге – с пыльными бурями", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".