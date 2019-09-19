​«Жаркие» коррективы

В комментарии нашей газете заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза Акбар Мауленов сообщил, что на прогноз общего валового сбора зерна влияет снижение урожайности в главных зерносеющих регионах страны.

– Мы побывали в трех таких регионах. Из-за аномальной жары тревожная ситуация сложилась, в частности, в Костанайской области – это основная зона, пострадавшая от засухи. Потому и прогноз общего валового сбора урожая мы снизили по сравнению с прошлым годом, – отметил он.

На сегодня убрано 7,5 млн га, что составляет 49% от общего объема, намолочено 8,4 млн тонн зерна при средней урожайности 11,2 ц/га. В прошлом году на это время удалось убрать 55% площадей, при урожайности 12,3 ц га было собрано 10,1 млн тонн.

Некоторое снижение урожайности наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской и ряде других областей, которых также коснулись погодные условия. Но, как говорят сами аграрии, год на год не приходится. Да, в прошлом году собрали 23 млн тонн, в этом ожидается меньше – в пределах 17–18 млн тонн.

– Тем не менее данного объема достаточно, чтобы полностью обеспечить себя зерном, – продолжает Акбар Мауленов. – В целом ежегодно мы потребляем порядка 10 миллионов тонн, в этот объем включается и продовольственное, и фуражное, и семенное зерно. Остальное идет на экспорт. Что касается качества зерна, то оно будет уступать прошлогоднему опять же в силу ряда причин.

По словам специалиста, хотя жаркая погода положительно влияет на клейковину, впоследствии затяжные дожди перенасыщают зерно влагой, снижая его качество. Долгожданные летом осадки «пришли» во многие регионы гораздо позже, отодвинув сроки уборки. В частности, в Акмолинской и Костанайской областях осадки в первой декаде сентября почти на две недели приостановили уборку.

Немного иная картина на юге страны. К примеру, в Туркестанской области завершена уборка зерновых колосовых, сейчас аграрии региона заняты уборкой кукурузы и риса. Близки к окончанию уборочных работ в Жамбылской и Западно-Казахстанской областях. В остальных работа еще идет.

Готовятся принять зерно нового урожая хлебоприемные пунк­ты. По словам Акбара Мауленова, в целом по стране имеется 187 лицензированных хлебоприемных элеваторов, из них готов принять зерно на хранение 171, или 91%.

– Объемов у нас хватает на 27 миллионов тонн зерна. Из них на 12 миллионов тонн – на элеваторах, – отметил специалист.

Для своевременного проведения уборочных работ аграриям было выделено 395 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, уже оплачено 344 тыс. тонн (87%), отгружено 257 тыс. тонн топлива (65%). Учитывая, что зерно нового урожая окажется повышенной влажности, Минсельхоз совместно с Минэнерго прорабатывают вопрос о выделении дополнительного объема удешевленного дизельного топлива в объеме 71,3 тыс. тонн.