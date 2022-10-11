Статьи
Жаркие выходные
Флора Левина

В субботу и воскресенье пожарным области Абай пришлось тушить частный дом, эвакуировать жителей из задымленной  многоэтажки и ликвидировать степные пожары.

Первое сообщение было о том, что по улице Морозова горит дом. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, открытым пламенем был объят частный дом на площади 100 кв. м. Из-за сильного ветра огонь успел перекинуться на крышу соседнего дома и крышу летней кухни другого соседа. Хозяйка была на работе, пожарных вызвали соседи. Огонь удалось ликвидировать полностью. Жертв и пострадавших нет.

А около полуночи в службу спасения 112 поступило сообщение, что пожар произошел в многоквартирном доме по улице Уранхаева. Прибывшие на мес­то происшествия пожарные подраз­деления обнаружили в доме сильное задымление. Создав звенья газодымозащитной службы, спасатели незамедлительно приступили к разведке. Первое звено эвакуировало жильцов – двух женщин и двух подростков.

«Второе звено газодымозащитной службы приступило к поиску очага возгорания. В ходе разведки выяснилось, что в подвальном помещении, где находилась бесхозная кладовая, горели деревянные конст­рукции и личные вещи на площади шести квадратных мет­ров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопаснос­ти при монтаже и эксплуатации электро­оборудования», – сообщили в пресс-службе.

Неспокойно было и в сельских округах. В Жарминском районе и Озерском сельском округе произошли возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила 107 гектаров. Возгорания полностью ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
В память о «казахском соловье»
Человек высокого полета
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Поздравления от Главы государства
Пятерочка
Тепло и свет – без перебоев
Большой спорт начинается с аулов
Невиноватая я!
Источник благополучия
Казахстанцы – главная ценность страны
Огонь и дым
Герои среди нас
Жаркие выходные
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
Новак Джокович – победитель Astana Open
Сено горело, как факел
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Статьи
Большой спорт начинается с аулов
Статьи
Источник благополучия
Статьи
Казахстанцы – главная ценность страны
Статьи
Огонь и дым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]