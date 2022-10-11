Жаркие выходные

В субботу и воскресенье пожарным области Абай пришлось тушить частный дом, эвакуировать жителей из задымленной многоэтажки и ликвидировать степные пожары.

Первое сообщение было о том, что по улице Морозова горит дом. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, открытым пламенем был объят частный дом на площади 100 кв. м. Из-за сильного ветра огонь успел перекинуться на крышу соседнего дома и крышу летней кухни другого соседа. Хозяйка была на работе, пожарных вызвали соседи. Огонь удалось ликвидировать полностью. Жертв и пострадавших нет.

А около полуночи в службу спасения 112 поступило сообщение, что пожар произошел в многоквартирном доме по улице Уранхаева. Прибывшие на мес­то происшествия пожарные подраз­деления обнаружили в доме сильное задымление. Создав звенья газодымозащитной службы, спасатели незамедлительно приступили к разведке. Первое звено эвакуировало жильцов – двух женщин и двух подростков.

«Второе звено газодымозащитной службы приступило к поиску очага возгорания. В ходе разведки выяснилось, что в подвальном помещении, где находилась бесхозная кладовая, горели деревянные конст­рукции и личные вещи на площади шести квадратных мет­ров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопаснос­ти при монтаже и эксплуатации электро­оборудования», – сообщили в пресс-службе.

Неспокойно было и в сельских округах. В Жарминском районе и Озерском сельском округе произошли возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила 107 гектаров. Возгорания полностью ликвидированы, жертв и пострадавших нет.