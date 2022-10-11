Статьи Жаркие выходные 11 октября 2022 г. 0:07 Флора Левина В субботу и воскресенье пожарным области Абай пришлось тушить частный дом, эвакуировать жителей из задымленной многоэтажки и ликвидировать степные пожары. Первое сообщение было о том, что по улице Морозова горит дом. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, открытым пламенем был объят частный дом на площади 100 кв. м. Из-за сильного ветра огонь успел перекинуться на крышу соседнего дома и крышу летней кухни другого соседа. Хозяйка была на работе, пожарных вызвали соседи. Огонь удалось ликвидировать полностью. Жертв и пострадавших нет. А около полуночи в службу спасения 112 поступило сообщение, что пожар произошел в многоквартирном доме по улице Уранхаева. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения обнаружили в доме сильное задымление. Создав звенья газодымозащитной службы, спасатели незамедлительно приступили к разведке. Первое звено эвакуировало жильцов – двух женщин и двух подростков. «Второе звено газодымозащитной службы приступило к поиску очага возгорания. В ходе разведки выяснилось, что в подвальном помещении, где находилась бесхозная кладовая, горели деревянные конструкции и личные вещи на площади шести квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования», – сообщили в пресс-службе. Неспокойно было и в сельских округах. В Жарминском районе и Озерском сельском округе произошли возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила 107 гектаров. Возгорания полностью ликвидированы, жертв и пострадавших нет.