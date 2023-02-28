Жаркий лед

Торжественное открытие соревнований очередного этапа состоялось в ледовом дворце «Астана». Здесь борются за звание сильнейших юноши 2004–2006 годов рождения, представляющие 10 команд из Астаны, Алматы, Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей и области Жетысу.

Зимние Молодежные спортивные игры проводятся в нашей стране с 2011 года, как и олимпиа­да – раз в четыре года. Прежде они собирали около 700 спорт­сменов, а в этом году объединили порядка тысячи участников. В программу Игр входят 11 видов спорта. Чемпионов уже назвали в турнире по керлингу и прыжках с трамплина. Пос­ле павлодарского этапа Игры продолжатся в Риддере, где состоятся лыжные гонки, потом – биатлон в Щучинске. Завершит программу шорт-трек в Астане.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что подобные соревнования – это отличная возможность для каждого игрока проявить себя и получить бесценный опыт.

– Популярность хоккея во всем мире неизменно растет. Все больше людей выходят на лед, выступают в командах разного уровня. Это закономерный результат наших общих усилий по развитию спорта и физи­ческой культуры, продвижению ценностей здоровой активной жизни, строительству новых спортивных комплексов и хоккейных кортов, – подчерк­нул глава региона.

Почетное право зажечь огонь IV зимних Молодежных спортивных игр досталось капитану павлодарской команды Александру Ларикову. Он впервые принимает участие в Играх и рад, что соревнования проходят в родном Павлодаре.

По результатам Игр будут сформированы сборные по каж­дому виду спорта, определены спортсмены, которые отправятся на предстоящие международные соревнования, в том числе и на Зимнюю юношескую Олимпиа­ду-2024 в Канвондо (Южная Корея). Также будут отобраны сильнейшие спорт­смены, которые примут участие в подготовке к Олимпийским играм-2026 в Милане (Италия).