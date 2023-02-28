Жаркий лед Статьи 28 февраля 2023 г. 0:00 33 Екатерина Бескорсая Павлодарский лед принимает хоккеистов со всей страны в рамках IV зимних Молодежных спортивных игр. Торжественное открытие соревнований очередного этапа состоялось в ледовом дворце «Астана». Здесь борются за звание сильнейших юноши 2004–2006 годов рождения, представляющие 10 команд из Астаны, Алматы, Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей и области Жетысу. Зимние Молодежные спортивные игры проводятся в нашей стране с 2011 года, как и олимпиада – раз в четыре года. Прежде они собирали около 700 спортсменов, а в этом году объединили порядка тысячи участников. В программу Игр входят 11 видов спорта. Чемпионов уже назвали в турнире по керлингу и прыжках с трамплина. После павлодарского этапа Игры продолжатся в Риддере, где состоятся лыжные гонки, потом – биатлон в Щучинске. Завершит программу шорт-трек в Астане. Обращаясь к участникам с приветственным словом, аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что подобные соревнования – это отличная возможность для каждого игрока проявить себя и получить бесценный опыт. – Популярность хоккея во всем мире неизменно растет. Все больше людей выходят на лед, выступают в командах разного уровня. Это закономерный результат наших общих усилий по развитию спорта и физической культуры, продвижению ценностей здоровой активной жизни, строительству новых спортивных комплексов и хоккейных кортов, – подчеркнул глава региона. Почетное право зажечь огонь IV зимних Молодежных спортивных игр досталось капитану павлодарской команды Александру Ларикову. Он впервые принимает участие в Играх и рад, что соревнования проходят в родном Павлодаре. По результатам Игр будут сформированы сборные по каждому виду спорта, определены спортсмены, которые отправятся на предстоящие международные соревнования, в том числе и на Зимнюю юношескую Олимпиаду-2024 в Канвондо (Южная Корея). Также будут отобраны сильнейшие спортсмены, которые примут участие в подготовке к Олимпийским играм-2026 в Милане (Италия).