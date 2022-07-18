Жарко и дождливо будет в ближайшие три дня в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 июля, сообщает Kazpravda.kz.

В начале недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, затем с 20 июля – под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

В связи с этим почти на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. На западе и юго-западе, с 20 июля в центре, на юге, юго-востоке ожидается очень сильная жара 40-45 градусов.