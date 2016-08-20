​«Жас сарапшы»: итоги

Конкурсная комиссия определила победителя, который получил образовательный грант на обучение в столичном представительстве Geneva Business School по программе MBA. Им стал Сакен Шошанов. Обладатели 2-го и 3-го мест – Таир Ищанов и Ильяс Саурбаев. Им Geneva Business School предоставила скидку в 75% на обучение по аналогичной программе. Остальным семи лауреатам предоставлена 50-процентная скидка на обучение в этом же представительстве. Конкурс проводился в три этапа, на трех языках: казахском, русском и английском. В нем приняли участие молодые люди в возрасте до 35 лет со степенью бакалавра. Отбором лучших занималась группа экспертов, в которую вошли топ-менеджеры компаний различных направлений, ученые, выпускники программы «Болашак» по экономическим, энергетическим и другим специальностям.

«Жас сарапшы» планируется проводить на постоянной основе, что даст больше возможностей молодым специалистам повысить свой профессиональный уровень, пройдя обучение в престижной европейской бизнес-школе без отрыва от работы.