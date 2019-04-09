Жаслан Мадиев назначен вице-министром нацэкономики РК

Кадровые назначения
Постановлением Правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Ранее занимавший данный пост С. Жумангарин освобожден от должности в связи с поданным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает Kazpravda.kz.

Ж. Мадиев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна. Работал на разных должностях в АО «Альянс Банк», Национальном Банке РК, АО «Банк развития Казахстана», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд устойчивого развития «Казына». В разные годы работал в АО «Национальная инвестиционная корпорация», советником Премьер-Министра РК. С 2017 г. занимал должность вице-президента по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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