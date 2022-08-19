Пресс-служба партии «AMANAT»
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"Жастар Рухы" проведет первый общереспубликанский IT-хакатон для молодежи

Председатель Молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» Нуржан Жетписбаев и генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» Магжан Мадиев подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В рамках меморандума планируется запуск качественной цифровой образовательной программы для молодежи. Её цель – поддержать школы программирования и молодых IT специалистов. Так, будет выделено 3000 ваучеров до 600 000 тенге каждый.

Молодёжное крыло «Жастар Рухы» будет содействовать поиску претендентов для участия в программе по всей стране.

По словам председателя МК «Жастар Рухы» Нуржана Жетписбаева, меморандум заключен с целью проведения совместно работы по привлечению молодежи к реализации IT-проектов.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к делегатам VI Съезда молодежного крыла партии «AMANAT» назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Мы все понимаем, что XXI век — это время передовых технологий и именно молодежь играет важную роль в развитии данного сектора. В разных уголках нашей страны очень много талантов, о которых мы не знаем. Совместный с «Astana Hub» проект станет хорошей возможностью для самореализации таких молодых людей», - отметил Нуржан Жетписбаев.

В свою очередь Магжан Мадиев подчеркнул, что «Astana Hub» ставит перед собой задачу по привлечению молодых талантливых ребят в технологическую сферу, сферу инноваций.

«Здесь для них открывается множество возможностей. Мы предлагаем большой ряд бесплатных образовательных программ – Tech Orda, No code school, Startup school и другие. Бесплатно обучиться навыкам IT можно и в нашей школе программирования Alem. Мы видим огромный потенциал казахстанской молодежи. Уверен, совместно с молодежным крылом «Жастар Рухы» партии «AMANAT» мы повысим интерес и вовлеченность молодых людей в IT-сферу», - отметил генеральный директор «Astana Hub».

Кроме того, меморандум предусматривает проведение IT-хакатона уже нынешней осенью. Конкурс станет первым IT-хакатоном, охватывающим все регионы. Лучшие проекты, прошедшие региональный отбор, будут апробированы в столице на финальном этапе.

Следует отметить, что «Astana Hub» является одним из крупнейших технопарков IT-стартапов в Центральной Азии, где создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.

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