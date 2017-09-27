Жасузаков доложил Президенту о состоянии вооруженных сил РК

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым. Главе государства была представлена информация о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений "Каратау-2017" и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.