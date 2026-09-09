Жатва в разгаре

По данным областного управления сельского хозяйства, из 248 тыс. га, занятых зерновыми и зернобобовыми, убрано больше 150 тыс. га. Средняя урожайность – 18,9 цент­нера с гектара. На очереди – сбор урожая подсолнечника и других масличных культур, под которые отведено больше 255 тыс. га.

Нагрузка на один комбайн составляет примерно 450 га, всего на полях работают 1,4 тыс. комбайнов, 9,6 тыс. тракторов. Аграрии используют каждый сухой солнечный денек.

На уборочную кампанию крес­тьянским хозяйствам выделено 19 тыс. тонн дизтоплива по цене 290 тенге за литр. В целом субсидирование растениеводства в регионе составило 3,4 млрд тенге. Для хранения урожая подготовлено шесть элеваторов на 350,7 тыс. тонн, 300 механизированных токов, а также десятки сушилок. Всего в этом году посевные площади в Восточном Казахстане составили примерно 611 тыс. га.