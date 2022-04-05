Директором телеканала "Хабар" назначена Жайна Сламбек. Ранее она работала руководителем и ведущей аналитической программы "Apta" на телеканале "Qazaqstan", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Агентство "Хабар".

Жайна Сламбек родилась 12 ноября 1974 года в селе Куандария Кармакчинского района Кызылординской области. Закончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. После окончания университета начала трудовую путь в Агентстве "Хабар".

С 1996 по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.

С февраля 2014 до июля 2019 года работала на телеканале "Астана". Была автором и ведущей информационно-аналитической

программы "Біздің уақыт".

С августа 2019 года до настоящего времени занимала должность руководителя и ведущей аналитической программы "Apta".

Жайна Сламбек является лауреатом премии Союза журналистов Казахстана, обладатель ордена "Құрмет" и национальной телевизионной премии "Тұмар". За вклад в развитие отечественной тележурналистики была награждена премией Президента Республики Казахстан.