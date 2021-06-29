Ж/Д билеты в суперприложении Kaspi.kz Технологии 12282

Kaspi.kz совместно с КТЖ запустили новый сервис – онлайн покупку ж/д билетов прямо в суперприложении Kaspi.kz. Билеты можно оплатить с Kaspi Gold, в кредит и также Kaspi Бонусами полностью или частично.



Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz, прокомментировал:



"Мы рады запустить для наших любимых клиентов возможность онлайн покупки билетов на поезда по всему Казахстану. Теперь в разделе Kaspi Travel нашего суперприложения Kaspi.kz в дополнение к авиабилетам казахстанцы могут приобретать ж/д билеты онлайн, быстро и просто. Спасибо каждому, кто принял участие в запуске этого сервиса. Желаем нашим клиентам безопасных и удобных поездок".



"Мы хотим, чтобы путешествовать на поезде по Казахстану было просто и комфортно. Поэтому постоянно работаем над улучшением сервиса, внедряем цифровые услуги. Недавно мы провели интеграцию IT-систем КТЖ и Kaspi.kz и нашим пассажирам стало еще проще купить билет на поезд, не выходя из дома. Это отличный пример сотрудничества компаний для пользы и удобства клиентов", - отметил Генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Петер Штурм.



Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 10 миллионов казахстанцев. Вокруг приложения создана целая экосистема удобных сервисов – выгодные покупки, платежи, приобретение билетов и многое другое.



В прошлом году Kaspi.kz специально для путешественников создал сервис Kaspi Travel, с помощью которого казахстанцы быстро и выгодно приобретают авиабилеты. Теперь так же легко и просто можно планировать и оплачивать свои поездки по железной дороге.

