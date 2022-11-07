​​​​​​​Ждем битву фаворитов

На проходящем в Аммане (Иордания) первенстве Азии по боксу в полуфинале в весе до 51 кг встретятся два чемпиона мира.

Бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020 и чемпион мира 2021 года казахстанец Сакен Бибосынов в четвертьфинале турнира в весовой категории до 51 кг без проблем одолел малайзийца Гайюма Ариффина и в следующем бою встретится с еще одним чемпионом мира 2021 года – японцем Томоя Цубои.

Дело в том, что наш боксер тогда стал победителем первенства планеты в нынешнем весе, а вот файтер из Страны восходящего солнца был первым в весе до 54 кг. Этот поединок должен стать украшением первенства Азии, где оба спортсмена, кстати, уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Что касается других наших боксеров, выступающих в Аммане, то в полуфиналы также пробились: Дарига Шакимова, в весе до 70 кг победившая Пуджу из Индии; Карина Ибрагимова, в весе до 57 кг обыгравшая Им Аэджи из Южной Кореи; Жайна Шекербекова, в весе до 54 кг прошедшая японку Нариту Хану, и Жазира Уракбаева, в весе до 52 кг оказавшаяся сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи. Помимо них в 1⁄2 финала сразятся еще Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева, которые вышли в эту стадию автоматически, так как соперниц в их весе очень мало.

Но это еще не все. Вчера вечером в 1⁄4 финала выступали еще несколько наших боксеров – капитан сборной Казах­стана Асланбек Шымбергенов, Санжар Ташкенбай, Серик Темиржанов, Дулат Бекбауов и Назым Кызайбай.