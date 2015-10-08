Ждем бизнесменов и туристов Свежий выпуск 493 Беседовал Олег ТАРАН

– Серик Саинович, вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию станет важным событием не только для всех казахстанцев, но и наших иностранных партнеров. Можно ли в этой связи говорить о каких-то кардинальных изменениях, связанных с их въездом к нам и пребыванием в республике?

– Хочется сразу отметить, что при вступлении Казахстана в ВТО порядок пребывания иностранцев в нашей стране не изменится. И в настоящее время иностранные граждане въезжают к нам по визам, если иное не предусмотрено международными договорами и Правительством РК.

– Под «иным» подразумевается безвизовый порядок въезда?

– Совершенно верно. Соглашение о безвизовом порядке въезда у нас действует с семнадцатью государствами и одним специальным административным районом, речь идет о Гонконге. И есть определенные различия по срокам. Так, для граждан Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана – без ограничения безвизового срока пребывания. Граждане Аргентины, Армении, Грузии, Молдовы, Монголии, Украины могут находиться в Казахстане до 90 суток. Пребывание приезжающих из Бразилии, Сербии, Турции, Эквадора, Респуб­лики Корея ограничено 30 сутками, а граждане уже упоминавшегося Гонконга могут находиться у нас до 14 суток.

Кроме того, необходимо подчерк­нуть, что, идя навстречу нашим потенциальным деловым партнерам из-за рубежа, и с целью дальнейшего развития туризма в республике, Правительство РК 26 июня 2015 года в одностороннем порядке установило безвизовый режим въезда сроком на 15 дней для граждан Австралии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Малайзии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Сингапура, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Японии. Данный срок вполне достаточен для ведения деловых переговоров и заключения сделок, или для того, чтобы посетить историчес­кие достопримечательности и курортные места Казахстана.

Кроме того, возможно, эта инициатива приведет к ответным шагам наших партнеров и уж во всяком случае поспособствует улучшению бизнес-климата и туристической активности. Впрочем, подобные действия можно объяснить не только прагматичными целями, но еще и традиционным для нашего народа казахстанским гостеприимством.

– Но данные послабления не говорят о том, что пребывание иностранцев вообще не подлежит никакой документальной фиксации?

– Разумеется, нет. Практически все иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел, конкретно в миграционной полиции по месту проживания, в течение пяти календарных дней со дня въезда в Республику Казахстан. А в случае изменения места временного пребывания они в течение пяти дней должны оформить регистрацию по новому адресу.

Данная регистрация осуществ­ляется по заявлениям принимающих лиц и организаций, причем не только с непременным визитом в ОВД. С 2013 года регистрация иностранцев, прибывших по частным делам, может также осуществляться по электронной заявке физичес­кого лица. А если иностранные туристы пребывают в стране самостоятельно, без принимающего лица, то они регистрируются на основании личного заявления. Сделать это можно в гостинице, где они проживают, по электронной заявке данного заведения.

– Вы сказали, что в ОВД обязаны зарегистрироваться «практически все» иностранные граждане. Для кого из них есть исключения?

– Дело в том, что регистрация граждан 48 экономически развитых и политически стабильных стран производится сотрудниками Пограничной службы при пересечении границы на срок действия визы или безвизового пребывания. Это освобождает данную категорию лиц от необходимости являться в подразделения миграционной полиции.

Кроме того, в соответствии с двусторонними соглашениями наших стран граждане Украины освобождены от регистрации в органах внутренних дел на весь срок безвизового пребывания, то есть – 90 суток. Освобождаются от регистрации и граждане России и Беларуси, но только на 30 суток со дня пересечения границы. Аналогичные соглашения прорабатываются в настоящее время с Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Руководство Министерства внутренних дел полагает, что подобные меры будут способствовать деловой, инвестиционной и турис­тической привлекательности, и полицейские миграционной службы Казахстана приложат все усилия, чтобы сделать процедуры оформления регистрации иностранных граждан максимально удобными и комфортными. В то же время мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы данными послаблениями миграционного режима не воспользовались лица, чье прибытие и пребывание в нашей стране нежелательно.





