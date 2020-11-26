Ждем домашнюю серию

Казахстанские «барсы» в рамках международной Континентальной хоккейной лиги завершили выездную серию драматичным поражением в Санкт-Петербурге от местного СКА со счетом 3:4.

«Армейцы» с берегов Невы открыли счет на 9-й минуте усилия­ми Ивана Морозова, но совсем скоро получили ответную шайбу от нашего Антона Сагадеева, которая, правда, после видеопросмотра была отменена. Видимо вдохновленные этим моментом россияне скоро провели еще одну результативную атаку на 15-й минуте, которую точным броском завершил Евгений Кетов, причем сделавший это, когда его команда играла в меньшинстве.

Тут уже спортивная злость взыграла у хоккеистов «Барыса», и на исходе 16-й минуты защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг также в свою очередь реализовал большинство, а за несколько секунд до первого перерыва гол забил наш шведский легионер Якоб Лилья, сделав счет ничейным 2:2.

Второй период полностью остался за хозяевами площадки, которые на 35-й минуте усилиями Кирилла Марченко опять отлично сыграли в большинстве. Эта двадцатиминутка запомнилась еще и рукопашной схваткой защитника «Барыса» канадца Диллона Хетерингтона и форварда СКА Артема Швец-Рогового.

Заключительный период для нас начинался довольно неплохо. Теперь уже «армейцы» (шла 42-я минута) заработали удаление, а численное преимущество реализовал еще один наш шведский нападающий Линус Виделль. Тем не менее этот день оказался счастливым именно для россиян: на 45-й минуте победную шайбу нам забросил Владимир Ткачев.

Это поражение стало для «Барыса» пятым кряду. Команда завершила гостевую серию и следующий матч проведет уже дома в воскресенье против московского «Спартака». Далее по очереди к нам приедут «Сочи», ярославский «Локомотив», подмосковный «Витязь» и нижегородское «Торпедо».

Кстати, СКА после этой победы закрепился на 2-м месте в Западной конференции, где лидером является московский ЦСКА, который идет также на 1-м месте во всей КХЛ. На Востоке лучшей командой по-прежнему остается казанский «Ак барс», а на второй строчке расположился омский «Авангард».

КХЛ. ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Клуб И Ш О

1. «Ак Барс» 30 91–70 44

2. «Авангард» 28 82–56 40

3. «Трактор» 29 78–55 40

4. «Автомобилист» 27 87–68 38

5. «Салават Юлаев» 30 90–83 38

6. «Металлург Мг» 29 73–67 35

7. «Торпедо НН» 28 78–86 28

8. «Сибирь» 29 78–86 27

9. «Амур» 31 69–93 26

10. «Барыс» 26 56–74 25

11. «Нефтехимик» 27 60–92 18

12. «Куньлунь РС» 28 63–102 13

КХЛ. ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Клуб И Ш О

1. «ЦСКА» 30 98–63 47

2. «СКА» 29 91–67 39

3. «Локомотив» 28 77–48 39

4. «Динамо М» 28 81–72 34

5. «Динамо Мн» 28 75–73 34

6. «Спартак» 29 80–82 34

7. «Северсталь» 28 61–73 32

8. «Йокерит» 22 76–51 29

9. «Витязь» 28 77–83 27

10. «Сочи» 28 55–93 19

11. «Динамо Р» 26 43–82 12

Очередные спаренные игры состоялись и в рамках нашего национального первенства. Здесь безоговорочным лидером является усть-каменогорское «Торпедо», которое этот тур пропускало. Его ближайший преследователь – столичный «Номад». В этот раз «кочевники» из Нур-Султана гостили в Кокшетау, где скрестили клюшки с местным «Арланом» и добились зеркального результата. Вначале они уступили «волкам» из Акмолинской области 1:3, а потом взяли реванш с таким же счетом 3:1.

Входящая в тройку лучших команд чемпионата Казахстана карагандинская «Сарыарка» на этот раз выступала в гос­тях против петропавловского «Кулагера». В первом поединке «беркуты» добились победы со счетом 0:1, а во втором уступили североказахстанским «тулпарам» в серии послематчевых буллитов с итоговым счетом 2:3.

«Алматы» на своем льду принимал «Снежных барсов» и дваж­ды победил. Вначале в овертайме с итоговым счетом 4:3, а потом в основное время – 3:2. Рудненский «Горняк» в гостях дважды был сильнее «Актобе», выиграв вначале со счетом 3:0, а потом оказавшись сильнее и в серии буллитов с итоговым счетом 3:2. «Бейбарыс» на своей площадке принимал «Темиртау». В первом поединке «мамлюки» уступили по буллитам с итоговым счетом 3:4, а потом взяли реванш над командой из Карагандинской области со счетом 4:2. И наконец, в Усть-Каменогорске «Алтай-Торпедо» в первой игре проиграл павлодарскому «Иртышу» 0:3, но к повторной встрече собрался и выиграл с таким же счетом – 3:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Ш О

1. «Торпедо» 14 57–22 37

2. «Номад» 16 58–31 35

3. «Сарыарка» 14 38–24 30

4. «Темиртау» 14 44–31 29

5. «Алматы» 18 44–48 25

6. «Кулагер» 16 42–36 23

7. «Арлан» 16 39–40 21

8. «Горняк» 14 34–42 20

9. «Бейбарыс» 16 38–51 19

10. «Иртыш» 14 26–34 18

11. «Алтай-Торпедо» 16 30–50 18

12. «Актобе» 16 27–49 15

13. «Снежные барсы» 16 30–49 10