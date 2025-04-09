фото из архива центра «Полония»

Официально областное общество поляков было оформлено в 1995 году, впрочем, связи между собой активисты поддерживали задолго до этого.

Сегодня в рядах центра – около ста человек. Конечно же, польская диаспора в регионе гораздо больше: по данным АНК, в Павлодарском Прииртышье живут около тысячи поляков.

– Cталкиваюсь с тем, что при знакомстве с людьми, кода я рассказываю о нашем центре, мне практически каждый третий говорит, что у него тоже есть польские корни. Нередко просто слышу польские фамилии. У нас работает отделение еще и в Экибастузе, там тоже живет немало поляков, – рассказы­вает руководитель центра Ольга Глазачева.

История переселения поляков в Казахстан связана с трагичес­кими событиями: в XIX веке это были политические ссыльные. А массовая депортация поляков в Казахстан из Украины и Беларуси началась в 1936 году, когда нелепой причиной выселения в официальных источниках называлось стремление ослабить этническую напряженность в регионе. Следующей волной репрессий считают годы Второй мировой войны.

За это время в Павлодарскую область прибыло более 11 тыс. поляков. Когда закончилась Вторая мировая война, 6 тыс. поляков вернулись на свою родину. Многие остались на казахской земле, так как тут у них сложились семьи и быт. Самый большой спецпоселок польских переселенцев находился в Баян­аульском районе в Майкаине.

В Павлодарской области архивистами проделана большая работа по восстановлению исторических данных, здесь даже издан сборник документов и материалов «Поляки и польские граждане в Павлодарском Прииртышье. 1930–1950-е гг.». В Павлодарском государственном архиве сохранились книги регис­трации браков и свидетельств о рождении детей поляков, также выявили документы о трудовом приеме польских граждан, о бытовом устройстве, об оказании им благотворительной и материальной помощи. Найдены официальные письма, где поляки обращаются к органам советской власти с просьбой разрешить преподавание для детей в школах дополнительно, помимо общей советской прог­раммы, польской географии, истории и языка.

Все то, о чем мечтали польские переселенцы в середине ХХ века, успешно реализовано сегодня в рамках деятельности АНК: этнокультурное объединение возрождает национальные традиции и культуру. «Полония» активно поддерживает связи с исторической родиной, выстроены плотные отношения с Союзом поляков Казахстана, с посольством Польши в Казах­стане и общественными организациями Польши.

Есть у «Полонии» и свой класс в павлодарской Школе национального возрождения, которая, к слову, была первым подобным заведением Казахстана. Сейчас в польском классе занимаются­ 35 человек. Все желающие учат польский язык, причем у них есть возможность общаться именно с носителем языка, поскольку его преподает учитель из Польши – пани Ядвига Козловска.

Павлодарское отделение АНК за год проводит сотни мероприятий. Активное участие в них принимают творческие коллективы польского центра: женский вокальный ансамбль Syreny, молодежный вокально-танцевальный ансамбль Narcyz, участники которого еще и на музыкальных инструментах играют, а также детская вокальная группа Jagódki. Они не только представляют культуру родного народа, но и демонстрируют­ неплохое знание казахского языка и традиций.

К примеру, во время Наурызнама «Полония» совмест­но с ассоциацией корейцев Somang и грузинским этнокультурным центром представили третий день декады – «Шаңырақ күні», посвященный семейным ценнос­тям. В Доме дружбы в этот день поздравили супругов, проживших вместе долгие десятилетия. В их числе были Станислава и Василий Зейф из польского цент­ра, которые в январе 2025 года отметили изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни.

– В нашей работе мы выделяем четыре основных направления. Помимо языкового и творческого, это еще спорт и волонтерство, – продолжает Ольга Глазачева. – Обычно два раза в год проходят «полонийные бега», в которых участвуют любители спорта со всего Казахстана: регистрируются онлайн и потом бегут каждый в своем городе. Ну а профиль волонтерства касается в первую очередь деятельности по уходу за местами захоронений поляков, например, на старом Пахомовском кладбище в Павлодаре.

Стоит заметить, что 95% населения современной Польши составляют католики, и павлодарская диаспора трепетно относится к религиозным канонам своей нации, тепло и по-дружески выстроив связи с местным католическим костелом, – ходят друг к другу в гости, посещают традиционные мероприятия. Помимо Пасхи и Рождества, отмечают и другие праздники: так, в начале весны – Жирный четверг, аналог Масленицы, а 2–3 мая – польские маювки, приуроченные к национальным польским праздникам, но ставшие уже просто доброй традицией выходить на природу, устраивать пикники.