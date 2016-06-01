​Ждем нашествие футбола

Об этом на брифинге в Казмедиацентре сообщила председатель РТРК «Казахстан» Нуржан Мухамеджанова.

– Мы рады, что нам предоставлено право транслировать матчи чемпионата Европы на территории нашей республики, – сказала она. – Будут задействованы все ресурсы корпорации: 16 телеканалов, 3 радиостанции и интернет-ресурсы. Даже на телеканале «Балапан» будут телепрограммы о Евро-2016, так как мы уверены, что после этого уникального европейского турнира детей, желающих заниматься в секциях футбола, станет гораздо больше.

Было также отмечено, что АО «РТРК «Казахстан» приобрело права на показ матчей UEFA EURO 2016, который проводится уже в 15-й раз, в 2014 году. В течение почти двух лет на телеканалах «Казахстан» и Kazsport транслировались не только отборочные матчи ЧЕ, но и специальные проекты, посвященные UEFA EURO 2016, включая жеребьевку финальной части.

– Мы хотим, чтобы казахстанцы увидели все матчи европейского турнира, – говорит директор телеканала Kazsport Павел Цыбулин. – Футбола будет столько, что ничего невозможно будет пропустить. Такое хорошее футбольное нашествие. Кто не сможет посмотреть матч в прямом эфире, сможет наверстать упущенное из наших повторов.

В финальной стадии UEFA EURO 2016 впервые сыграют 24 команды (ранее было 16). Телеканал «Казахстан» покажет 36 матчей из 51, остальные 15 будут транслироваться на телеканале Kazsport. Все повторные показы матчей ЧЕ также запланированы на телеканале Kazsport.

Помимо основных трансляций, во время показа UEFA EURO 2016 планируются специальные студийные программы в прямом эфире, где ведущие и гости передачи будут обсуждать матчи сразу после их окончания. В рамках студийной программы будут проводиться различные конкурсы для телезрителей.

Итак в течение месяца с 10 июня по 10 июля любители футбола у экранов своих телевизоров смогут наслаждаться этой динамичной и красивой игрой. До старта Евро-2016 осталось всего 10 дней!