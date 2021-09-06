​Ждем оптимального состава

Свежий выпуск
397
Аскар Бейсенбаев

Национальная команда нашей страны, потерявшая перед поездкой в Хельсинки ряд ключевых игроков, заявила в свой состав сразу троих дебютантов. Так, в стартовом составе вышли такие новички, как защитник Максат Тайкенов («Каспий», Актау) и нападающий Айдос Таттыбаев («Шахтер», Караганда). А во втором тайме с 81-й минуты на поле играл и полузащитник костанайского «Тобола» Самат Жарынбетов.

Никто уже не скажет, как бы сборная Казахстана сыграла, будь у нее хотя бы те же футболисты, что несколькими днями ранее сенсационно завершили ничью с национальной командой Украины. Но таковы реалии. В этот раз наша команда тоже очень старалась, за что ее можно похвалить, а вот результат, конечно же, не порадовал. Мы уступили с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в составе хозяев поля на 60-й минуте забил нападающий финнов Йоэль Похьянпало, которому ассистировал Йере Уронен.

Для команды Талгата Байсуфинова это второе поражение в отборочной кампании. До этого Казахстан проиграл Франции (0:2), а после дважды сыграл вничью с Украиной (1:1, 2:2). После этой игры наша сборная с двумя очками замыкает группу D, а Финляндия вышла на второе место. Примечательно, что это стало возможным после того, как в Киеве сборная Украины сыграла вничью с Францией со счетом 1:1. Украинцы в отборочном цикле еще ни разу не выиграли, но и не проиграли – у них теперь 5 ничьих подряд!

Следующий матч сборная Казахстана проведет также на выезде – уже завтра она сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Дважды спасли жизнь малышу
Волшебная сказка
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
База для скорой ремонтной помощи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]