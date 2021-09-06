​Ждем оптимального состава

Национальная команда нашей страны, потерявшая перед поездкой в Хельсинки ряд ключевых игроков, заявила в свой состав сразу троих дебютантов. Так, в стартовом составе вышли такие новички, как защитник Максат Тайкенов («Каспий», Актау) и нападающий Айдос Таттыбаев («Шахтер», Караганда). А во втором тайме с 81-й минуты на поле играл и полузащитник костанайского «Тобола» Самат Жарынбетов.

Никто уже не скажет, как бы сборная Казахстана сыграла, будь у нее хотя бы те же футболисты, что несколькими днями ранее сенсационно завершили ничью с национальной командой Украины. Но таковы реалии. В этот раз наша команда тоже очень старалась, за что ее можно похвалить, а вот результат, конечно же, не порадовал. Мы уступили с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в составе хозяев поля на 60-й минуте забил нападающий финнов Йоэль Похьянпало, которому ассистировал Йере Уронен.

Для команды Талгата Байсуфинова это второе поражение в отборочной кампании. До этого Казахстан проиграл Франции (0:2), а после дважды сыграл вничью с Украиной (1:1, 2:2). После этой игры наша сборная с двумя очками замыкает группу D, а Финляндия вышла на второе место. Примечательно, что это стало возможным после того, как в Киеве сборная Украины сыграла вничью с Францией со счетом 1:1. Украинцы в отборочном цикле еще ни разу не выиграли, но и не проиграли – у них теперь 5 ничьих подряд!

Следующий матч сборная Казахстана проведет также на выезде – уже завтра она сыграет с Боснией и Герцеговиной.