​Ждем победы Усть-Каменогорска

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Аскар Бейсенбаев

Курганское «Зауралье» (которое по итогам регулярного первенства оказалось на 8-м месте) на своей площадке одержало победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ над карагандинской «Сарыаркой» (в гладком чемпионате казахстанцы были третьими). Таким образом, наша команда осталась за бортом состязаний.

А игра получилась очень зрелищной. Для выявления победителя соперникам пришлось сыграть практически пять периодов. При этом казахстанцы вели во встрече со счетом 2:0 (Валерий Поляков отличился на 31-й минуте, а Иван Фищенко на 33-й), но умудрились растерять столь комфортное преимущество. Не помог карагандинцам и большой десант игроков, который им в помощь отправил участник КХЛ омский «Авангард» («Сарыарка» является фарм-клубом этой команды), а также наличие таких звезд, которые в свое время выигрывали Кубок Гагарина, как нападающий Михаил Анисин и вратарь Георгий Гелашвили. Более скромные по составу курганцы выложились полностью и добились победы в овертайме со счетом 3:2.

Не менее ожесточенной была битва и в Санкт-Петербурге, где местное «Динамо» принимало усть-каменогорское «Торпедо». И здесь хозяева площадки показали характер, трижды проигрывая по ходу встречи, и под занавес дополнительного четвертого периода забросившие победную шайбу. Кстати, команда с берегов Невы играет в ВХЛ первый сезон, регулярный чемпионат она завершила на 12-м месте (торпедовцы были первыми), но перспективы у нее очень большие. Более того, ходят разговоры, что команда из российской Северной Пальмиры готовится вступить в Континентальную хоккейную лигу.

Открыл счет во встрече на 9-й минуте наш Александр Шин (счет сравнял россиянин Антон Берлев), далее результативными атаками отметились Никита Михайлис и Евгений Рымарев, на что точными бросками ответили Виктор Пластинин и сделавший дубль в игре Антон Берлев, а вот победную шайбу на 79-й минуте забросил Кирилл Тамбиев. Таким образом, счет в серии сравнялся – 3:3, а решающий поединок пройдет уже сегодня в Усть-Каменогорске. Надеемся, что наша дружина приложит максимум усилий, чтобы Казахстан был представлен на этом представительном международном турнире.

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