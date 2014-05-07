– Абзал Мирасбекович, о новой постановке, которую зрители увидят совсем скоро – 9, 11 и 12 мая, уже сейчас ходят фантастические слухи, называются самые звонкие в мировом оперном искусстве имена… Раскройте, пожалуйс­та, некоторые секреты.

– Действительно, работа очень интересная. Сценография, костюмы точно повторяют спектакль театра La Scala, утверждены режиссером Лукой Ронкони, чьи постановки всегда становятся событием в театральном мире. Вы, наверное, видели, что около театра стояли фуры – в них это все привезли из Италии, и сразу начались монтажные работы. Кроме того, три основные партии в «Тоске» будут петь те же вокалисты, что и в Италии, – Марсело Альварес, четвертый тенор после Паваротти, Доминго и Каррераса (партия Каварадосси), драматическое сопрано Анна Пироцци (Тоска) и ученик знаменитого баритона Паоло Сильвери – Альберто Мастромарино (Скарпиа). Дирижер – Антонелло Аллеманди, который работает в театрах Италии, Англии, Франции, Японии и других стран. Такое «сочетание» итальянских мастеров с нашими музыкантами непременно должно дать результат.

– Получается, это всего лишь перенос на нашу сцену чужого спектакля, почти гаст­роли La Scala?

– Ни в коем случае! Оркестр – наш, хор – наш, детский хор – тоже наш. Тюремщик, Ризничий, Анджелотти – это тоже немаловажные персонажи в исполнении наших артистов. Не забывайте, спектакль останется в репертуаре Astana Opera, и дальше мы его будем прокатывать собственными силами – у нас (не в единственном числе) есть и Тоска, и Каварадосси, и Скарпиа. Мы проведем кастинг, будут первые, вторые и третьи составы исполнителей.

– Кто же из наших споет, например, Каварадосси?

– Кастинга пока не было, но конкуренция большая – дело в том, что многие из артистов главные партии пели в свое время в ГАТОБ имени Абая, и, уверен, они достойно покажут себя в новой постановке.

– Репертуар театра быстро пополняется. С какими спектаклями коллектив выезжает на гастроли?

– Во-первых, «Биржан – Сара» – это наш самый выездной спектакль. Мы показывали его в Алматы и Санкт-Петербурге, и российские СМИ писали, что он прошел с грандиозным успехом. Теперь это наша визитная карточка, тем более Кокшетау, где происходит действие «Биржан – Сара», здесь, у нас, рядом. Другой спектакль – опера «Аттила», которую мы покажем в Париже 2 ноября в ходе гастролей в театре «Бастилия», правда, в концертном исполнении.

– Абзал Мирасбекович, а какие постановки планируются?

– После «Тоски» Юрий Григорович поставит балет «Спартак» А. Хачатуряна. В декабре планируется балет «Каракоз» Г. Жубановой. Осенью состоится премьера оперы «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, над которой будет работать легендарный Франко Драгоне со своей командой. В сценографии этой постановки предполагается широкое использование элементов кино, видео, 3D, возможно, даже голограммы. Эти и другие спец­эффекты (в том числе работа с водой) на нашей сцене появятся впервые. В октябре Франко Дзефирелли порадует наших зрителей премьерой «Аиды» Дж. Верди. Осенью также пройдет балетно-оперный фестиваль «Жибек Жолы», ожидается приезд венской «Штатс-оперы», Мариинского и других театров.

– Желаем успехов!

Бектур КАДЫРОВ

фото Игоря БУРГАНДИНОВА