Свежий выпуск Ждем в гости Италию Валентина ФИРОНОВА

У Казахстана и Италии широкий формат взаимодействия, который затрагивает практически все сферы культуры и искусства, отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Он также подчеркнул роль итальянских мэтров в становлении театра Astana Opera и то, что казах­станские артисты в Италии всегда желанные гости.

С триумфом прошли гастроли балетной труппы Astana Opera на сцене одного из самых больших оперных театров Европы – Карло Феличе в Генуе. В следующем году здесь же будет показан балет «Щелкунчик», в котором примут участие 70 артис­тов столичного театра.

Кроме того, Арыстанбек Мухамедиулы остановился на сотрудничестве в области архивов, заострив внимание на том, что двухсерийный документальный фильм «Дешт-и-Кипчак. Тайные знаки», снятый к 550-летию Казахского ханства Бахытом Каирбековым, состоялся благодаря находке в библиотеке собора Святого Марка в Венеции «Кодекс Куманикус», в котором говорилось о кипчакской письменности.

Стефано Раваньян в свою очередь подчеркнул, что отношения между нашими странами традиционно хорошие. Посол сообщил, что по завершении выставки «ЭКСПО» в Милане здесь состоится Неделя Астаны, и это станет своеобразной передачей эстафеты от Италии Казахстану. Дипломат также сделал акцент на том, что казахстанские артисты оперы и балета демонстрируют свое мастерство на лучших итальянских театральных площадках, а ученые и специалисты в области архивного дела получают возможность поработать в огромных архивах их страны.

Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, выступая на брифинге, с удовлетворением отметила, что юные казахстанские таланты получают широкие возможности для повышения своего мастерства в лучших учебных заведениях Италии. Она рассказала, что университетом подписаны меморандумы с такими известными учреждениями, как Римская академия Санта-Чечилия, Миланская консерватория и рядом других.

Задали на брифинге журналисты Арыстанбеку Мухамедиулы и вопрос о судьбе фильма о Марко Поло, который планировалось снять совместно с итальянцами. Как пояснил министр, ленту начнут снимать в следующем году с участием трех стран – Казахстана, Италии и Китая.

– Это очень важный проект, основанный на книге знаменитого путешественника XIII века Марко Поло, впервые рассказавшего западному миру о быте и традициях кочевников, – сказал он.

Спикеры, отвечая на вопросы представителей СМИ, говорили о стремлении двух стран к дальнейшему развитию партнерства и обмену опытом в области культуры и выразили уверенность, что проведение Года итальянской культуры в Казахстане еще больше укрепит дружеские и творческие контакты.



